Nadeln in Halloween-Süßigkeiten: Polizei ermittelt an mehreren Orten

Nadeln und Metallteile in Halloween-Süßigkeiten: In mehreren Orten in Deutschland und in Linz fanden Eltern gefährliche Gegenstände. Die Polizei ermittelt.

Kinder haben bei ihrem Süßigkeitensammeln an Halloween an mehreren Orten in Deutschland Nadeln oder andere Metallobjekte in den Halloween-Süßigkeiten gefunden. Die Polizei hat mehrere solcher Fälle gemeldet und geht davon aus, dass die Süßigkeiten absichtlich mit den Nadeln präpariert wurden. Die Ermittlungen laufen.

Fälle in Filderstadt und Rielasingen-Worblingen

In Filderstadt im Landkreis Esslingen fanden zwei Familien am Halloween-Abend mehrere Nadeln in zwei Milch-Haselnuss-Schnitten, die ihre Kinder vom Süßigkeitensammeln mitgebracht hatten. Von außen waren die Nadeln nach Polizeiangaben nicht zu erkennen.

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Die Polizei geht davon aus, dass ein Unbekannter die Nadeln absichtlich in die Süßigkeiten gesteckt hat. Die Familien lebten laut Polizei in unterschiedlichen Stadtteilen.

Ähnliches meldete das Polizeipräsidium Konstanz aus Rielasingen-Worblingen im Landkreis Konstanz. Dort enthielten einzeln verpackte Waffelschnitten metallische Fremdkörper. Um welche Gegenstände es sich genau handelte, blieb zunächst offen.

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Die Polizei teilte den Fall am Sonntagabend mit. Die Kinder hatten die Süßigkeiten am Halloween-Abend an Haustüren eingesammelt. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand.

Weitere Funde bei Halloween-Süßigkeiten in Deutschland

Auch im Nürnberger Westen sowie in Neuburg fanden Kinder beim Auspacken von Schokoriegeln Nadeln. Die Eltern bemerkten die gefährlichen Gegenstände, bevor die Kinder die Süßigkeiten essen konnten, und alarmierten die Polizei. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Bad Segeberg meldete ebenfalls am Sonntagabend einen Fall. Dort entdeckten Eltern Nägel in Kaubonbons, wie die Polizei in Bad Segeberg mitteilte.

In Salzgitter wurde eine Nadel in einem geschenkten Schokoriegel entdeckt. Die Beamten ermitteln in mehreren dieser Fälle wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. Wer die Süßigkeiten präpariert hat, ist bislang unbekannt.

Fall in Linz und Aufklärung in Appenheim

Auch in der österreichischen Stadt Linz hat eine Familie Nägel in den Halloween-Süßigkeiten ihrer Kinder entdeckt. Die Polizei des Bundeslandes Oberösterreich teilte am Montag mit, dass die Kinder am Samstag verschiedene Schokoriegel und Kaubonbons in einem Stadtteil eingesammelt hatten.

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Die gefundenen Nägel waren nach Polizeiangaben etwa einen Zentimeter lang. Entdeckt hatte sie ein neunjähriges Mädchen, das mit seinen Erziehungsberechtigten von Haus zu Haus gezogen war. Das Mädchen informierte daraufhin die Polizei.

Ein ähnlicher Fund aus Appenheim im Landkreis Mainz-Bingen hat sich dagegen aufgeklärt. Ein Junge hatte dort einen verdächtigen Gegenstand in einer Süßigkeit entdeckt. Die Ermittlungen ergaben laut Polizei jedoch keine Manipulation durch Dritte.

Nach Angaben der Polizei gelangten die Magneten durch ein Versehen in das Bonbon. Der Fall zeigt, dass nicht jeder Fund auf eine gezielte Manipulation zurückgeht, auch wenn die Behörden jeden Hinweis prüfen.

Der Vorfall in Appenheim ändert nichts daran, dass die übrigen Fälle ernst genommen werden. Frühere Halloween-Fälle hatten bereits Sorgen ausgelöst: 2025 fand eine Mutter in Mittelfranken einen zwei Zentimeter langen Nagel in der Süßigkeit ihrer Tochter, und eine Mutter in Kiel entdeckte Rasierklingen unter den Süßigkeiten ihrer Kinder.

Wer verdächtige Süßigkeiten findet, sollte sie samt Verpackung aufbewahren und sich beim örtlich zuständigen Polizeirevier melden. Eltern sollten mögliche Fremdkörper möglichst nicht selbst herausnehmen, damit Spuren erhalten bleiben.