Nadeln und Nägel in Halloween-Süßigkeiten: Polizei ermittelt in mehreren Bundesländern

Nach Halloween sind in Niedersachsen, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen maNipulierte Süßigkeiten mit Nadeln und Nägeln aufgetaucht. Die Polizei ermittelt und rät Eltern zur genauen Kontrolle.

Nach Halloween sind in mehreren Bundesländern gefährliche Gegenstände in Süßigkeiten aufgetaucht. In Niedersachsen, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern haben Eltern Schokoriegel und andere Süßwaren gefunden, in denen sich Nägel oder Nadeln befanden. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Die Polizei geht den Fällen nach und warnt eindringlich davor, Süßigkeiten aus den gesammelten Beuteln ungeprüft zu essen.

Besonders viele Hinweise gibt es aus Hannover. Im Stadtteil Misburg entdeckte ein neunjähriges Mädchen nach seiner Halloween-Runde in drei Süßigkeiten jeweils eine Nadel. Betroffen waren ein Schokoriegel und zwei Kaubonbons. Nach Angaben der Cops war das Kind unter anderem in der Willi-Blume-Allee, der Wilhelm-Tell-Straße, der Wilhelm-Busch-Straße, der Kampstraße, der Götzstraße, der Eschenbachstraße, der Gerhart-Hauptmann-Straße und der Annette-Kolb-Straße unterwegs gewesen. Die Ermittler suchen nun nach möglichen Tätern und bitten Zeugen, sich zu melden.

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Auch in Bremen und Salzgitter wurden ähnliche Funde gemeldet. In Bremen-Walle bemerkte eine Mutter nach dem Halloween-Rennen einen Nagel in einem Schokoriegel. In Salzgitter berichtete eine Frau der Polizei, sie habe in einem Schokoriegel eine Nadel gefunden. In Thüringen wurden unter anderem Tacker-Nadeln entdeckt. ob diese Vorfälle miteinander zusammenhängen,ist bislang nicht geklärt.

Ermittlungen und Hintergründe

Die Polizei ermittelt in den bislang bekannten Fällen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. Dabei steht vor allem die Frage im Mittelpunkt, wie die Fremdkörper in die Süßigkeiten gelangten und wer dafür verantwortlich ist. Nach Angaben der Behörden ist auch offen,warum es in diesEm Jahr bundesweit offenbar so viele Einzelfälle gibt. ein Zusammenhang mit einer gezielten Aktion oder mit Nachahmern wird geprüft,eine abschließende Bewertung gibt es noch nicht.

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Ebenfalls aus Mecklenburg-Vorpommern liegen Meldungen vor. In Schönberg im Landkreis Nordwestmecklenburg wurden am Sonntag Nadeln in Schokoriegeln gefunden. Die betroffenen Riegel waren nach bisherigen Erkenntnissen am Halloween-Abend am Samstag gesammelt worden. Weitere Fälle sind der Polizei dort nach eigenen Angaben bislang nicht berühmt.

Vergleichbare Vorfälle hat es in den vergangenen Jahren bereits gegeben. Im Vorjahr fand eine Mutter in Kiel Rasierklingen in den Halloween-Süßigkeiten ihrer Kinder. Damals wie heute zeigt sich, dass manipulierte Süßwaren vor allem für Familien mit kleinen Kindern ein ernstes Hürde darstellen, auch wenn die meisten Halloween-Beutel unbedenklich bleiben.

Empfehlungen für Eltern

Die Polizei rät Eltern, die gesammelten Süßigkeiten ihrer Kinder besonders sorgfältig zu kontrollieren. Dazu gehört, Verpackungen auf Einstichstellen, Beschädigungen und ungewöhnliche Fremdkörper zu untersuchen. Ebenfalls Produkte mit äußerlich unversehrter Verpackung sollten nicht ungeprüft bleiben. Im Zweifel empfiehlt die Cops, die Süßigkeiten zu entsorgen.

Wer eine verdächtige Süßigkeit entdeckt,sollte sie nicht verzehren und möglichst mit Verpackung aufbewahren,damit sie als Beweismittel dienen kann. Anschließend sollten sich Eltern an die Polizei wenden. Auffälligkeiten sollen gemeldet werden, damit die Behörden weitere Fälle erkennen und Zusammenhänge prüfen können. die Ermittlungen dauern an.