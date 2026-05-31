Nadiem Amiri, David Raum und Nick Woltemade: Drei Nationalspieler begleitet von Tommi Schmitt

Tommi Schmitt hat drei deutsche Nationalspieler eine komplette Saison lang begleitet – Nadiem Amiri, David Raum und Nick Woltemade. Amiri, der Mainzer Mittelfeldspieler, hat sich gegen andere gute Spieler durchgesetzt und ist nun für die Weltmeisterschaft 2026 nominiert.

Als das Handy endlich klingelt, bricht für Nationalspieler Nadiem Amiri (29) eine Welle der Emotionen los. Für die Doku " World Cup " (ab heute in der ZDF-Mediathek sowie um 23.45 Uhr im linearen TV zu sehen) hat Moderator und Podcaster Tommi Schmitt drei deutsche Nationalspieler eine komplette Saison lang begleitet – bei ihren Vereinen, im DFB-Team und privat auf dem Weg zur Weltmeisterschaft 2026: Nadiem Amiri , David Raum und Nick Woltemade .

Besonders bewegend wird es am Ende bei einem Treffen mit Amiri – am Tag der WM-Kader-Verkündung von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38). Rund zwei Stunden vor der Pressekonferenz in Frankfurt/Main trifft sich Schmitt mit Amiri in Ludwigshafen am Rhein. Bis dahin hat der Mainzer Mittelfeldspieler keinen Anruf erhalten, keine Zu- oder Absage. Dann steigt Amiri aus einem dunklen Van und fällt Schmitt in die Arme.

Der Anruf ist da. Die Gewissheit auch.

"Ich bin dabei. Ich war gerade schockiert im Auto, weil er so normal am Telefon war. Aber er hat mir gesagt: ,Du bist dabei, Nadiem. Wir brauchen Dich.

‘ Dass ich mich gegen viele andere gute Spieler durchgesetzt habe – mir fehlen die Worte. "Amiri: "Ich habe seit drei Tagen gewartet. Ich glaube, ich habe zwei bis drei Kilo abgenommen.

" DFB-Video rührt Nadiem Amiri zu Tränenvorbereitete Video, das auf Social Media gepostet wurde. Mit emotionalen Grußbotschaften von Freunden und Familie wurden 12 WM-Fahrer bereits vor der offiziellen Pressekonferenz auf Social Media verkündet – einer davon Amiri. In dem Clip ist zu hören, wie seine Mutter zu ihm spricht: "Du bist ein Stück Herz von mir. Du warst immer ein goldiger Junge.

Fußball war Dein Traum und Dein Weg.

" Auch Amiris Frau und sein Sohn sind zu hören, bevor Bundestrainer Nagelsmann seine Nominierung erklärt. Amiri kämpft mit den Tränen. Er hält sich die Hände vors Gesicht.

"Das kam jetzt unerwartet. Eigentlich wollte ich nie vor der Kamera weinen. Ich bin gerade brutal überwältigt, der glücklichste Mensch auf der Welt.

" Für Amiri ist es das erste große Turnier mit der Nationalmannschaft. Ob er rechtzeitig zur WM fit wird, war unklar. Von Ende Februar bis Anfang April fehlte er Mainz wegen eines Anrisses der Plantarfaszie. Aber er kämpfte sich zurück, wurde rechtzeitig fit und fährt nun – ebenso wie Woltemade und Raum – zur WM





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nadiem Amiri David Raum Nick Woltemade Tommi Schmitt World Cup DFB-Team Mainz Plantarfaszie Presseconferenz Emotionale Botschaften

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nadiem Amiri: Emotionale Achterbahn zur WM-NominierungNadiem Amiri wurde für die WM 2026 nominiert, aber der Weg war geprägt von Unsicherheit und einer Überraschung: Seine Familie wusste vor ihm Bescheid. Der Anruf von Bundestrainer Nagelsmann kam während eines Facetime-Gesprächs mit einem Teamkollegen.

Read more »

David Raum ist der Botschafter, den das DFB-Team dringend brauchtDavid Raum ist nicht der Fußballstar, den man auf den ersten Blick erwartet. Hinter den vielen Tattoos steckt genau der Typ, den das DFB-Team so dringend braucht.

Read more »

Raum-Not bei den Pfadfindern: Stadt muss eine Lösung finden!Durchschnittlich vier Stunden verbringen Jugendliche heutzutage täglich am Handy. Die Folgen sind bekannt: Psychische Erkrankungen nehmen ebenso zu wie

Read more »

DFB-Elf testet gegen Finnland: Amiri zu Hause - und glücklich auf der BankNadiem Amiri hat in Leverkusen schwierige Zeiten erlebt. In Mainz blühte er wieder auf und wurde für die WM nominiert. Beim 'Heimspiel' gegen Finnland dürfte er zunächst auf der Bank sitzen. Für ihn kein Problem.

Read more »