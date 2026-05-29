Nadiem Amiri: Emotionale Achterbahn zur WM-Nominierung

Nadiem Amiri wurde für die WM 2026 nominiert, aber der Weg war geprägt von Unsicherheit und einer Überraschung: Seine Familie wusste vor ihm Bescheid. Der Anruf von Bundestrainer Nagelsmann kam während eines Facetime-Gesprächs mit einem Teamkollegen.

Nadiem Amiri hat eine emotionale Achterbahnfahrt hinter sich. Der Mittelfeldspieler wurde von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Weltmeisterschaft 2026 nominiert, doch der Weg dorthin war von Unsicherheit und Überraschungen geprägt.

Während Amiri bis zuletzt um seinen Platz im Kader bangte, wusste seine Familie offenbar schon Tage vorher Bescheid.

'Meine Familie hat am Montag schon das Video zur Nominierung aufgenommen. Das heißt, sie wussten es schon einige Tage vorher, während es mir in der Zeit schlecht ging', verriet der 28-Jährige im Interview. Die Ungewissheit nagte an ihm, zumal er wegen einer Fersenverletzung die Länderspiele im März verpasst hatte und als einer der größten Wackelkandidaten galt. Viele fragten sich, ob es trotz seiner starken Saison in Mainz noch für das WM-Ticket reichen würde.

Die Antwort kam schließlich in einem denkwürdigen Moment: Amiri telefonierte gerade per Facetime mit seinem Mainz-Kollegen Phillip Tietz, als plötzlich das Handy klingelte - Julian Nagelsmann war dran.

'Tietz hat auch schon gefragt, wie es aussieht. Direkt danach kam dann der Anruf. Er war dann auf Halten gedrückt, und ich habe es ihm direkt danach erzählt', so Amiri. Für ihn selbst kam die endgültige Zusage überraschend: 'Für mich war es zu dem Zeitpunkt überraschend, aber ich habe mich total gefreut.

' Bundestrainer Nagelsmann schilderte später, wie emotional der Moment war: 'Nadiem war schon sehr emotional, weil es sehr spät war. ' Nach schwierigen Jahren erlebt Amiri, der erst im März 2025 nach fast fünfjähriger Pause wieder ein Länderspiel bestritt, damit den vorläufigen Höhepunkt seines DFB-Comebacks. In Mainz hatte er eine herausragende Saison gespielt und war einer der wichtigsten Leistungsträger im Team. Mit seinen Leistungen überzeugte er nicht nur die Fans, sondern auch den Bundestrainer.

Nagelsmann setzt nun auf die Erfahrung und Kreativität des Mittelfeldspielers, der bei der WM eine wichtige Rolle einnehmen soll. Die Nationalmannschaft startet am 14. Juni gegen Curaçao in das Turnier, die WM beginnt bereits am 11. Juni.

Amiri betont die Bedeutung des Teamgeists: 'Wenn wir eine Einheit werden, können wir viel erreichen. Wir wachsen langsam zu einer Familie zusammen.

' Der Zusammenhalt im DFB-Team sei entscheidend für den Erfolg. Nach Jahren der Enttäuschungen und Verletzungen sieht Amiri nun die Chance, sich auf der größten Bühne des Fußballs zu beweisen. Seine Nominierung ist auch ein Zeichen für die Tiefe des deutschen Kaders, in dem sich Spieler wie er nach Rückschlägen zurückkämpfen können. Die Vorfreude auf das Turnier ist riesig, und Amiri will alles geben, um seinen Teil zum Erfolg beizutragen.

Er ist fest entschlossen, die Gelegenheit zu nutzen und seine starke Form aus Mainz in die Nationalmannschaft zu übertragen. Die Fans dürfen gespannt sein, wie sich der Mittelfeldspieler auf dem internationalen Parkett schlagen wird. Die Nominierung von Nadiem Amiri ist eine der bemerkenswertesten Geschichten im Vorfeld der WM 2026. Sie zeigt, dass der Weg zum Erfolg oft von Hindernissen gepflastert ist, aber mit Hartnäckigkeit und Unterstützung des Umfelds dennoch möglich ist.

Während seine Familie bereits vorab eingeweiht war, musste Amiri selbst bis zur letzten Minute zittern. Der emotionale Anruf von Nagelsmann, der ihn völlig unvorbereitet traf, wird ihm wohl für immer in Erinnerung bleiben. Nun liegt der Fokus auf der Vorbereitung und dem Ziel, bei der WM eine gute Figur zu machen. Die deutsche Mannschaft hat in den vergangenen Jahren Höhen und Tiefen erlebt, aber mit Spielern wie Amiri, die nach Rückschlägen zurückkommen, wächst die Hoffnung auf eine erfolgreiche Turnier.

Der Zusammenhalt im Team und die individuelle Klasse werden entscheidend sein. Amiri selbst sieht sich in der Verantwortung, seine Erfahrung einzubringen und junge Spieler zu führen. Er ist bereit, alles zu geben und das Vertrauen des Bundestrainers zu rechtfertigen. Die Fans können sich auf einen hochmotivierten Spieler freuen, der nach langer Durststrecke endlich wieder auf der großen Bühne steht.

Die WM 2026 wird für ihn eine Chance sein, sich endgültig in der Nationalmannschaft zu etablieren und seinen Platz im deutschen Fußball zu festigen





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