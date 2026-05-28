Nadine D. wegen Unterstützung der Terrororganisation 'Islamischer Staat' angeklagt

Die Bundesanwaltschaft wirft Nadine D. vor, die Terrororganisation 'Islamischer Staat' (IS) unterstützt zu haben, indem sie Spenden für den IS gesammelt und an inhaftierte IS-Mitglieder und -Sympathisanten weitergeleitet hat.

Die 42-jährige Nadine D. wird wegen Unterstützung der Terrororganisation ' Islamischer Staat ' (IS) angeklagt. Sie soll über verschiedene Online-Profile Spenden für den IS gesammelt und an inhaftierte IS-Mitglieder und -Sympathisanten weitergeleitet haben.

Die Bundesanwaltschaft wirft ihr vor, dass sie dabei Unterstützung von dem bekannten österreichischen Islamist Mirsad O. erhalten hat, der 2016 zu 20 Jahren Haft verurteilt wurde. Darüber hinaus soll Nadine D. Briefe mit Durchhalteparolen der IS-Anführer für Inhaftierte verfasst und weitergeleitet haben. Die Angeklagte soll auch die Zahlungen an die IS-Familien bewusst verschleiert haben, indem sie zum Beispiel als Verwendungszweck 'Kinderkleidung' angegeben hat.

Sie soll auch das Konto ihrer Mutter Heidi P. genutzt haben, die regelmäßig Prozesse mit islamistischem oder 'antiimperialistischem' Bezug besucht. Nadine D. sitzt seit acht Monaten wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft und wird im 'Terrorbunker' verhandelt. Sie schweigt bisher und ihre Anwälte behaupten, dass sie einfach nur eine überzeugte Muslima ist, die sich ehrenamtlich um Menschen kümmert, die Hilfe brauchen.

Die Bundesanwaltschaft beruft sich auf die Aussage des Generalbundesanwalts, der im September 2014 vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf berichtet hat, dass Bernhard Falk, ein Mann, der die Sicherheitsbehörden in Deutschland seit Jahrzehnten beschäftigt, für terrorverdächtige Islamisten 'Gefangenenhilfe' betreibe. Bernhard Falk wurde 1999 wegen vierfachen versuchten Mordes und Sprengstoffverbrechen zu 13 Jahren Haft verurteilt und ist seit seiner vorzeitigen Entlassung 2008 in Erscheinung getreten





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Nadine D. Islamischer Staat Terrororganisation Unterstützung Anklage

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