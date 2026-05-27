In der vierten Folge von 'Bauer sucht Frau International' muss sich Nadine für einen der vier Kandidaten entscheiden. Einer von ihnen war sich seiner Sache bereits sicher, doch Nadine hatte andere Pläne.

Nadine muss sich entscheiden: Welchen der vier Männer will sie auf ihren Hof einladen? Ein Kandidat ist sich seiner Sache bereits sicher. Die Kandidatin Nadine hat sich in der Hoffnung, mindestens einen von ihnen auf ihren Hof einladen zu können, für die Teilnehmer der vierten Folge von 'Bauer sucht Frau International' entschieden.

Nach dem ersten Kennenlernen wurde es nun ernst, doch ein Kandidat war seiner Einladung etwas zu sicher. Georg sah in den anderen Männern keine Konkurrenz und ergriff die Initiative, Nadine unter vier Augen besser kennenzulernen. Doch als er der Mutter in Dänemark sein Interesse an Nadine deutlich machte und über seine Konkurrenten herzog, überschritt er eine Grenze. Nadine war von seiner Rede nicht begeistert und entschied sich schließlich für David und Ron, während Georg und Markus leer ausgehen.

Georg nahm den Korb nicht gut auf und äußerte seine Meinung zu Nadines Entscheidung





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