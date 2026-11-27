CDU-Kandidatin Nadja Zivkovic wird Vorsteherin der BVV Marzahn-Hellersdorf. Die Linke unterstützt die Wahl zur Konstituierung nach den Bezirkswahlen.

Die Bezirksverordnetenversammlung in Marzahn-Hellersdorf hat ihre lang erwartete Konstituierung nach den Berliner Bezirkswahlen am Donnerstagabend vollendet. Nach mehrwöchiger Verzögerung durch politische Blockaden wurde die CDU -Kandidatin Nadja Zivkovic mit 29 Ja-Stimmen zur neuen Vorsteherin des Bezirksparlament s gewählt. Diese Entscheidung markiert einen bedeutenden Durchbruch in den Koalitionsverhandlungen, da sie die Grundlage für die Arbeitsfähigkeit der neuen Legislaturperiode legt und die institutionalisierte Kontrolle des Bezirksamts wiederherstellt.

Parteienkooperation übercomes politische Barrieren

Die Wahl von Nadja Zivkovic ist ein deutliches Signal für die Bereitschaft parteipolitischer Differenzen, um administrative Stabilität zu gewährleisten. Die Linke hatte der CDU-Kandidatin im Vorfeld ihre Unterstützung zugesichert, was die Grundlage für die Mehrheit bildete. Steven Kelz von der Linken fraktionierte diese Haltung in der Plenardebatte und hob ausdrücklich die fachliche Kompetenz der Juristin sowie deren langjährige Präsenz im Bezirk hervor. Diese Lobpreisung war ungewöhnlich, da es selten vorkommt, dass sich die Linke in einer Lobrede für eine Kandidatin der CDU ausspricht, was die praktische Notwendigkeit der Zusammenarbeit unterstreicht.

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Zuvor hatte sich die BVV bereits am 29. Oktober versucht zu konstituieren, scheiterte jedoch an der Uneinigkeit über den Vorstand. Die Verordneten konnten sich damals nicht auf einen Vorschlag einigen, was zu einer Pattsituation führte. Die aktuelle Einigung beseitigt diese Blockade und ermöglicht es dem Parlament, seine gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben wieder aufzunehmen. Die Koalition aus Linken und CDU, die im Bezirk die Plätze zwei und drei belegt hatte, zeigt damit, dass gemeinsame institutionelle Interessen über parteipolitische Gegensätze gestellt werden können.

Positionen der Fraktionen und Wahlmodalitäten

Neben der Wahl der Vorsteherin wurden auch die Stellvertreter bestimmt. Die Linken-Kandidatin Regina Kittler erhielt 27 Ja-Stimmen und wurde zur stellvertretenden BVV-Vorsteherin gewählt. Martina Polizzi von den Linken bestätigte man als Beisitzerin. Die Wahlprozedere war geheim, was auf die sensible Natur der Einigung hinweist. Um Regina Kittlers Wahl sicherzustellen, hätte man theoretisch die Stimmen von SPD, Grünen, BSW und der Tierschutzpartei benötigt, doch die Mehrheit der Linken und CDU reichte aus, um Nadja Zivkovic ins Amt zu bringen. Die genaue Stimmenverteilung offenbart die komplexe Taktik, die in den Fraktions会议上 angewendet wurde, um Kompromisse zu erreichen.

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SPD-Verordneter Eike Arnold unterstützte die Wahl von Nadja Zivkovic, bezeichnete deren Kompetenz als unbestritten und warnte vor einem AfD-Gegenkandidaten, den er als indiskutabel bezeichnete. Gleichzeitig übte er scharfe Kritik an der Personenkonstellation, in der die Bezirksbürgermeisterin gleichzeitig das Parlament führt. Er verwies auf die Kontrollfunktion der BVV gegenüber dem Bezirksamt und problematisierte, dass eine Person letztlich ihre eigene Arbeit überwachen würde. Diese strukturelle Spannung wurde im weiteren Verlauf der Debatte als zentrales Governance-Problem identifiziert.

Zeitliche Verschiebung der Bezirksamtswahl

Um die verfassungsrechtliche und administrative Problematik der doppelten Funktion zu lösen, hat der Ältestenrat eine konkrete zeitliche Trennung beschlossen. Die nächste reguläre BVV-Sitzung entfällt im Dezember. Stattdessen wird das Bezirksparlament am 21. Januar 2027 zusammenkommen. Zu diesem Termin steht die Neuwahl des Bezirksamts und damit der Bezirksbürgermeisterin auf der Tagesordnung. Dieser Beschluss legt erstmals verbindlich ein Datum für den Wechsel in der Exekutive fest und gibt den betroffenen Politikern sowie der Verwaltung Planungssicherheit für die kommenden Monate.

Die CDU-Fraktion sicherte ab, dass ein vorliegendes Rechtsgutachten die vorübergehende Konstellation für zulässig erachtet. Damit wird die Übergangslösung bis zur Januar-Sitzung rechtlich abgesichert. Nadja Zivkovic betonte in ihrer Rede die Notwendigkeit von Offenheit und Bürgerbeteiligung. Sie versprach, die Werkzeuge der Bürgerbeteiligung bekannter zu machen und auf die Argumente der politischen Gegner einzugehen. Dieses Programm soll die Legitimität des neuen Vorstands in der Bevölkerung stärken und die Kluft zwischen Parlament und Bürgern überbrücken.

AfD-Kandidatur und kontroverse Debatten

Die AfD-Debatte nahm einen erheblichen Raum der Sitzung ein. Der AfD-Kandidat für den BVV-Vorstand, Patrick Fritsch, hielt eine lange Rede über Demokratie, versprach aber, nicht als politischer Akteur aufzutreten. Er erhielt 19 Ja-Stimmen, was eine Stimme weniger ist, als die AfD-Verordnete besitzt. Vier Abgeordnete enthielten sich der Stimme. Bei der Konfrontation durch SPD-Verordnete Luise Lehmann bezüglich seiner Mitgliedschaft in der aufgelösten Jungen Alternative (JA) und seiner Teilnahme an einer Veranstaltung der Identitären Bewegung (IB) in Wien, wich Fritsch den direkten Antworten aus. Er charakterisierte die IB-Veranstaltung als privat angemeldet, ohne die politische Implikation seiner Teilnahme näher zu erklären.