Nagel-Trends 2026: Von Perlweiß bis Minzgrün - die schönsten Looks für Sommer und Alltag

Die Nagel-Farben und -Designs des Jahres 2026 überzeugen durch Vielfalt und Eleganz. Neben Klassikern wie Perlweiß und Koralle sind moderne Töne wie Waldmeister und Minzgrün sowie dezentere Varianten wie Coconut-Milk und Micro French die absoluten Favoriten. Ein Überblick über die schönsten Trends für Hände und Füße.

Die Nagel-Trends für das Jahr 2026 bieten eine vielfältige Palette an Farben und Looks, die sowohl im Büro als auch am Strand funktionieren. Von perlweißen Tönen über minzgrün e Nuancen bis hin zu warmen Rottönen und modernen Pastellfarben ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Besonders im Kommen ist Perlweiß, das auf Fingernägeln und Zehennägeln gleichermaßen elegant wirkt und kleine Unebenheiten kaschiert. Ein zeitloser Klassiker ist Koralle, ein warmer Rotton, derlebendig und glamourös, aber nicht übertrieben wirkt und zu neutralen Outfits passt. Pfirsichrosa strahlt Frische aus und eignet sich für helle Sommerlooks, während Zuckerwattepink eine natürliche, schmeichelhafte Farbe ist, die gut zu Weiß und Denim harmoniert. Die luxuriöseste Trendfarbe ist Waldmeister, ein dunkles, geheimnisvolles Grün, das jedem Hauttyp schmeichelt und Nägel optisch schmaler erscheinen lässt.

Was die Nail-Art betrifft, so sind Iridescent Glaze mit seinem schillernden Finish und der Coconut-Milk-Look in einem cremigen, dezenten Neutralton große Favoriten. Außerdem im Trend liegen Mixed-Berry-Töne zwischen Pflaume und Himbeere sowie Minzgrün, das erfrischend und originell ist. Ein besonders eleganter Trend für die Pediküre ist die moderne Variante des French Nails, genannt Micro French. Diese reduzierte Version wirkt leicht und zeitgemäß, passt zu jedem Hauttyp und Outfit und verbindet Luxus mit Natürlichkeit.

Für die Umsetzung wird Präzision benötigt, wobei ein Besuch im Nagelstudio für ein perfektes Ergebnis empfohlen wird





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