Nagelmann äußert sich zu Torwart-Mischung

Julian Nagelsmann, deutscher Nationaltrainer, sprach in einem Interview über die Torwart-Situation in dem DFB-Team. Er wies dabei auf Manuel Neuer und Oliver Baumann an, die auch im DFB-Team vertreten sind.

Julian Nagelsmann , deutscher Nationaltrainer, äußerte sich zum Torwart-Mix im DFB-Team im Vorfeld der WM 2026 im ZDF. Nachdem das letzte Bundesliga-Spieltag vorüber gewesen war, sprach Nagelsmann über die Torwart-Situation und wies dabei auf Manuel Neuer und Oliver Baumann an, die auch im DFB-Team vertreten sind.

Moderator Jochen Breyer konfrontierte Nagelsmann mit der Frage nach Neuer und Baumann. Daraufhin reagierte Nagelsmann scherzhaft und bekräftigte, dass er die Kommunikation mit jedem einzelnen Spieler führt, bevor er die 62 geplanten Telefonate aufnimmt. Breyer versuchte Nagelsmann aus der Reserve zu locken und fragte, ob Nagelsmann von Neuer ausgeht, dass er noch Nummer 1 bleibt. Nagelsmann widersprach und betonte, dass alle Informationen zuerst an die Spieler gehen, bevor er seine eigenen.

Jochen Breyer sah die Aussagen jedoch kritisch und argumentierte, dass Informationen auf Nagelsmann's Hut geworfen würden. Nagelsmann hielt jedoch anders und betonte, dass Details nicht bekannt seien, als diese Informationen weiter gegeben würden. Sky hatte mitgeteilt, dass Neuer als Nummer 1 zurückkehren soll. Dies würde bedeuten, dass Oliver Baumann einen Rückschlag einstecken müsste





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