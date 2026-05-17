Nagelpilz: Symptome, Ursachen und Behandlung

Informationen über die Ursachen, Symptome, Risikofaktoren, Behandlung und weitere Methoden wie Laser Behandlung des Nagelpilz.

Nagelpilz ist eine Infektionskrankheit, wenn Pilze die Nägel befallen, spricht man von Onychomykose oder Nagelpilz . Nagelpilz wird meistens durch Fadenpilze, sogenannte Dermatophyten, ausgelöst. Fadenpilzen können in die Nagelplatte oder das Nagelbett eindringen.

Typisches Anzeichen für Nagelpilz ist ein gelb bis braun verfärbter und rissiger Nagel. Nagelpilz schädet meistens die Nägel der großen Zehen und ist am oberen und seiden Rand betroffen. Ältere Menschen sind in der Regel häufiger betroffen. Nagelpilz ist ein häufiges Phänomen und etwa vier bis zwölf Prozent der Bevölkerung haben eine Nagelpilzinfektion.

Nagelpilz ist ansteckend und übertragenen über Kontakt mit den Erregern: Pilzsporen auf dem Boden oder in Handtüchern. Mögliche Risikofaktoren sind eine Verletzung am Nagel und luftundurchlässige Schuhe. In der Apotheke gibt es zahlreiche Anti-Pilz-Wirkstoffe für die Behandlung von Onychomykose. Bei leichtem bis mäßigem Befall wird eine Lokaltherapie mit Nagelpilz-Lack empfohlen, mit einem farblosen Nagellack enthaltene Wirkstoffe Amorolfin, Ciclopirox oder Terbinafin Hemmen das Wachstum des Pilzes oder töten ihn ab.

Bei starkem Befall werden Medikamente mit den Wirkstoffen Itraconazol oder Terbinafin empfohlen. Auch Laser können eine weitere Behandlungsmethode sein. Es gibt Hausmittel, jedoch kommen diese oft nicht nah genug an den Ausgangspunkt der Infektion ran. Daher sind sie nur bedingt oder begleitend einzusetze





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