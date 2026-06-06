Nagelsmann bevorzugt Ouédraogo wegen besserer Fitness

Der Bundestrainer Julian Nagelsmann hat bei der WM-Nachnominierung den Spieler Assan Ouédraogo bevorzugt, da dieser besser in Form ist als Said El Mala. Nagelsmann hat erklärt, dass die Fitness ein wichtiger Faktor bei der Auswahl eines Ersatzmannes für den verletzten Lennart Karl war.

Der Bundestrainer Julian Nagelsmann hat bei der WM-Nachnominierung den Spieler Assan Ouédraogo bevorzugt, da dieser besser in Form ist als Said El Mala . Nagelsmann hat erklärt, dass die Fitness ein wichtiger Faktor bei der Auswahl eines Ersatzmannes für den verletzten Lennart Karl war.

Ouédraogo habe auf der Südafrika-Reise mit Leipzig noch am 29. Mai gespielt und stehe total im Saft. Er sei ein toller Spieler und werde weiterbringen. Die Entscheidung für Ouédraogo sei auch deshalb so gefallen, weil er bei seiner Premiere in der DFB-Elf einen top Eindruck hinterlassen hat.

Er habe von allen Spielern bei den positivsten Feedback bekommen und sei ein super angenehmer Mensch. Nagelsmann hat auch erklärt, dass er für Lennart Karl Mitleid hat und dass er nicht fallen lassen wird. Der Münchner habe sich bei einem einfachen Abschluss verletzt und es tue ihm extrem leid.





SPORT1 / 🏆 109. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nagelsmann Ouédraogo El Mala Karl WM-Nachnominierung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Karl verletzt, Ouédraogo nachnominiert: Nagelsmann muss seine Pläne ändern data-manual=titleLennart Karl verletzt sich am Oberschenkel und verpasst die WM, bei seiner Verabschiedung fließen Tränen. Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert Assan Ouédraogo nach – und muss seine Pläne nun erneut umwerfen. data-manual=googleTeaserText

Read more »

Wegen Ouédraogo: Matthäus-Kritik an Nagelsmann!Für den verletzten Lennart Karl nominiert Julian Nagelsmann Assan Ouédraogo nach. Das sagt RTL-Experte Lothar Matthäus.

Read more »

Ouédraogo rückt für verletzten Karl nach: Nagelsmann nominiert Leipziger für NationalmannschaftNach der Verletzung von Lennart Karl muss Bundestrainer Julian Nagelsmann nachnominieren und wählt überraschend den Leipziger Ouédraogo, der sich über den Anruf in Marbella mega freut. Der 18-Jährige U17-Weltmeister von 2023 ist vielseitig einsetzbar und hatte bereits im November sein Debüt mit Tor. Sein Charakter und seine Teamfähigkeit überzeugten den Trainer.

Read more »

Karl verletzt, Ouédraogo nachnominiert: Nagelsmann muss seine Pläne für die WM ändern data-manual=titleLennart Karl verletzt sich am Oberschenkel und verpasst die WM, bei seiner Verabschiedung fließen Tränen. Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert Assan Ouédraogo nach. data-manual=googleTeaserText

Read more »