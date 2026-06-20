Bundestrainer betont, dass nach dem Auftaktsieg gegen Curaçao keine tiefgreifenden Änderungen erforderlich seien und nutzt dabei getestete Systemwechsel zur taktischen Flexibilität.

Nagelsmann bleibt bei der vertrauten 4-2-3-1-Formation, obwohl in gemischten geheimen Trainings ein Wechsel in ein tieferes 5-4-1-System geprobt wurde. Der Coach betonte, dass die Gruppe nach dem überzeugenden Auftaktsieg gegen Curaçao genauso fit und gesund sei wie zuvor und kein Bedarf für signifikante Änderungen sehe.

Er möchte die Mannschaft nicht zu früh zu viel verraten und lässt daher die Nachfragestimmung auf die Nacht abwarten und beobachtet, wie sich die Spieler im gegenwärtigen Fitnesszustand anpassen. Der Spielplan, der in den letzten Übungseinheiten getestet wurde, sieht vor, dass Leroy Sané in der zweiten Halbzeit verstärkend rechts in die Fünferkette einsteigt, um die schnellen Flügelspieler des Gegners einzudämmen.

Offensiv soll Jamal Musiala zur zweiten Spitze neben Kai Havertz agieren, während Felix Nmecha und Aleksandar Pavlović das Mittelfeld breit machen. Joshua Kimmich bietet die Möglichkeit, in der Mitte einrücken und damit zusätzlichen Ballbesitz sowie präzise Innenwürfe zu ermöglichen. Diese taktischen Anpassungen wurden während eines geheimen Trainings festgelegt, ohne den Traumpotenzialen der Mannschaft zu schaden. Nagelsmann äußerte auch ein starkes Interesse an den aktuellen Leistungen des Opponenten Ecuador, dessen Offensivspieler stark im Tempo und körperlich anspruchsvoll agieren.

Er muschel darauf, dass die deutschen Abwehrspieler, insbesondere Jonathan Tah, die schnellen und dribbelstarken Spieler aus der Elfenbeinküste kontrollieren müssen. Joshua Kimmich, der auch als Kapitän fungiert, warnte vor der herkömmlichen Auf-Stopp-Dribbling-Strategie, die oft von schnellen Spielern verwendet wird und hat mit all seinen Angriffen vor Vorsicht gewarnt. Das Training diente dazu, die Konterverweigerungsfähigkeit der Mannschaft zu testen und das Aufschwingen zu stärken, um in der Qualitätssituation mehr Flexibilität zu haben. Erzielt wird ein Artikel aus der Bild.

Der Deutsche Fussballverband strebt danach, bei jeder regulären Spielphase die bestmögliche Taktik zu finden und ist bereit, taktische Spielzüge in einzelnen Trainingseinheiten zu erproben, wenn die Spieler als geeignet eingestuft werden. Während das Team eine solide Defensive aufweist, betont Sanktionen in der Mobilität an der körperlichen Stabilität während der Eliminationsrunde.

Die endgültige Form oder der Aufstieg hängt von der Integration dieser neuen tendenzologischen Qualitäten ab, die Sylvester bei der WM festlauf, was in einer verspielten und dynamischen Taktik die Erstellung einer bemerkenswerten lineanen Versammlung sein kann





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