Nagelsmann bleibt Bundestrainer: Reus verrät Klopps Chance

Julian Nagelsmann bleibt auch nach der Weltmeisterschaft noch Vertragstrainer der deutschen Nationalmannschaft. Ex-Nationalspieler Marco Reus hat bereits eine Idee, wer Nagelsmann auf dem Posten des Bundestrainers beerben könnte: 'Ich glaube, dass Kloppo mit seiner Art und seinen Fähigkeiten ein hervorragender Bundestrainer wäre', sagte der ehemalige Dortmunder im Gespräch mit Sports Illustrated Deutschland.

Julian Nagelsmann bleibt auch nach der Weltmeisterschaft noch Vertragstrainer der deutschen Nationalmannschaft . Ex-Nationalspieler Marco Reus hat bereits eine Idee, wer Nagelsmann auf dem Posten des Bundestrainer s beerben könnte: 'Ich glaube, dass Kloppo mit seiner Art und seinen Fähigkeiten ein hervorragender Bundestrainer wäre', sagte der ehemalige Dortmunder im Gespräch mit Sport s Illustrated Deutschland.

Klopp wird während der Weltmeisterschaft (11. Juni bis 19. Juli) als Experte für MagentaTV arbeiten. Zuletzt erklärte er, dass ihm die Debatte über ein Engagement als Bundestrainer 'völlig wurscht' sei.

Nagelsmann besitzt beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) zudem einen Vertrag bis zur EM 2028. Reus spielt für Los Angeles Galaxy in der Major League Soccer (MLS) und sieht die anstehende Weltmeisterschaft als große Chance: 'Ich hoffe, dass die Menschen erkennen, was sie durch das Turnier für eine große Möglichkeit haben, den Sport auf ein neues Level zu heben', sagte der 36-Jährige.

Die USA hätten 'eine interessante Mannschaft', doch er glaube nicht, 'dass es dem Fußball gelingen wird, in den nächsten Jahren Sportarten wie Basketball oder American Football in den Schatten zu stellen'





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