Der Trainer von Bayern München setzt offenbar bei seiner WM-Strategie auf die Hoffnung, dass seine bewährten Kräfte kurzfristig auf ihre alte Stärke zurückfinden können. Dennoch kritisieren diverse Experten Nagelsmann, da er bei früheren Bundestrainern bereits vorzeitig ins Rot geraten sei. Diese Rhetorik bestreitet Nagelsmann jedoch und betont, dass er seine Entscheidungenhandschnellig und nachvollziehbar sei. Dagegen sieht die Zukunft während der WM kritisch aus und ob Nagelsmann und seine Spieler körperlich ins Turnier kommen und die Leistungen erhoffen, um den besseren Mazestrainer voranzutreiben.

Julian Nagelsmann setzt offenbar auf Hoffnung, dass seine bewährten Kräfte zur alten Stärke zurückkehren können. Im Gegensatz zu früheren Auftritten erklärt Bundestrainer Nagelsmann seine Entscheidungen nachvollziehbar, jedoch ergreift seine Strategie Kritik.

Nagelsmann geht vor allem mit seinem Ausbau bewährter Kräfte ins Risiko, weshalb Unklarheit um seine Fähigkeiten bleibt und ob sein körperliches Wohlbefinden die langen WM-Strapazen bestehen kann. Der DFB-Chefcoach hofft anscheinend auf überraschende Rückkehr früherer Stärke bei einigen Spielern, aberQuestionable Stallings, die die Mannschaft von Anfang an hohe Druck ausüben, sollten sicherstellen, dass nicht alle Räder ineinander greifen, um die Möglichkeit eines dritten vorzeitigen WM-Aus ins Hintertreffen zu bringen





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