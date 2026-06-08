Bundestrainer Julian Nagelsmann hat bei der EM-Nominierung auf den Kölner Said El Mala und den verletzten Lennart Karl verzichtet. Der Artikel analysiert die taktischen Gründe und die Entwicklung der beiden jungen Spieler.

Der Bundestrainer Julian Nagelsmann hat bei der Auswahl des Kaders für die kommende Europameisterschaft nicht nur den jungen Kölner Said El Mala ausgelassen, sondern auch bei der Nachnominierung auf den verletzten Lennart Karl verzichtet.

Diese Entscheidungen haben heftige Diskussionen ausgelöst, doch aus sportlicher Sicht lassen sie sich nachvollziehen. El Mala ist ein ausgesprochen talentierter Flügelspieler, der sich in der vergangenen Saison durch seine Spritzigkeit und Dribbelstärke hervorgetan hat. Dennoch befindet er sich noch in einer Phase steiler Entwicklung: Vor etwas mehr als einem Jahr musste er noch gegen drittklassige Verteidiger antreten, während er nun im anspruchsvollen Umfeld des 1. FC Köln im Kampf um den Klassenerhalt steht.

Die deutschen Nationaltrainer betonen immer wieder, dass junge Talente nicht überstrapaziert werden sollen, aber das gilt nicht für jeden Spieler gleichermaßen. Während El Mala noch nicht das taktische Repertoire besitzt, das für das komplexe Kombinationsspiel nach Nagelsmanns Vorgaben nötig ist, zeigen andere Jungprofis bereits, dass sie sich in das gewünschte Spielsystem einfügen können. Ein weiterer Aspekt, der Nagelsmanns Entscheidung beeinflusste, ist die taktische Ausrichtung des Nationalteams.

Deutschland strebt ein ballbesitzorientiertes, variantenreiches Spiel an, das vor allem durch schnelle Kombinationspässe und ein flexibles Positionsspiel gekennzeichnet ist. Der 1. FC Köln hingegen kämpft häufig um die Punkte und legt weniger Wert auf das kontrollierte Kombinationsspiel, das im internationalen Kontext gefordert wird. Deshalb ist El Mala, obwohl er in der Bundesliga regelmäßig 18 Scorerpunkte erreichte, für die Nationalmannschaft nicht optimal positioniert.

Der Trainer bevorzugt Spieler, die bereits Erfahrung in einem ähnlichen System gesammelt haben und verschiedene Rollen im Mittelfeld und auf den Flügeln ausfüllen können - wie zum Beispiel Assan Ouedraogo, der trotz einer Knieverletzung bis zum elften Spieltag nur einen Scorerpunkt weniger als El Mala hatte und deshalb als vielseitiger Mittelstürmer gilt. Lennart Karl, der ebenfalls noch sehr jung ist, wurde ebenfalls nicht nachnominiert, obwohl er in den vergangenen Spielen regelmäßig gesundheitlich belastet war.

Der Unterschied liegt jedoch darin, dass Karl bislang in einem Top‑3‑Klub Europas spielte und dort regelmäßig an Toren beteiligt war, während El Mala im Abstiegskampf des 1. FC Köln steht. Das macht die Bewertung beider Spieler unterschiedlich. Nagelsmann begründet seine Wahl damit, dass er für das Turnier Spieler benötigt, die sofort das hohe Pressing, das schnelle Umschaltspiel und die spielerische Flexibilität umsetzen können, die im aktuellen Kader gefordert sind.

Kritik von Fans und Medien, die fordern, dass junge Talente sofort eine Chance erhalten, wird deshalb von Nagelsmann als "verrückte" Forderung abgetan, die nicht den realen Anforderungen des internationalen Fußballs entspricht. Die Entscheidung mag bei einigen unbeliebt sein, doch sie folgt einer klaren sportlichen Logik, die darauf abzielt, das Team bestmöglich für die anstehende EM in Großbritannien zu rüsten





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