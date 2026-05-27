Nagelsmann gibt Update zu Neuer: Muskuläre Probleme zwingen zum Ausfall beim Finnland-Testspiel

Bundestrainer Julian Nagelsmann erklärt, dass Torhüter Manuel Neuer wegen einer Verspannung in der linken Wade nicht gegen Finnland spielen kann. Trotz Zweifel betont er die langfristige Gesundheit des 40‑jährigen Kapitäns und erklärt die Rollenverteilung mit Oliver Baumann. Rudi Völler äußert sich zur Entscheidung und zur Kommunikation im Trainerstab.

In der vergangenen Woche traf das Trainerteam von Bundestrainer Julian Nagelsmann in Herzogenaurach zusammen, um über die aktuelle Personal- und Kaderlage der deutschen Nationalmannschaft zu beraten.

Im Mittelpunkt stand vor allem die gesundheitliche Verfassung des Kapitäns Manuel Neuer, der trotz seiner 40 Jahre noch immer als einer der erfahrensten Torhüter im internationalen Fußball gilt. Nagelsmann bestätigte, dass Neuer nach dem enttäuschenden Finale des DFB-Pokals gegen den VfB Stuttgart, das mit einem klaren 3:0 für die Schwaben ausfiel, wegen einer muskulären Verspannung in der linken Wade nicht mehr für das bevorstehende Testspiel gegen Finnland in Mainz eingesetzt werden kann.

Der Trainer betonte, dass die Entscheidung, Neuer auszusetzen, nicht leicht gefallen sei, aber dass die medizinische Betreuung im Fokus stehen müsse, um langfristige Komplikationen zu vermeiden.

"Wir geben ihm die nötige Ruhe und lassen die Muskulatur vollständig regenerieren, bevor wir ihn wieder in den Einsatz bringen", erklärte Nagelsmann. Gleichzeitig warnte er davor, dass ein zu früher Rückkehrversuch ein Risiko für den bevorstehenden Start der Weltmeisterschaft darstellen könne. Dennoch wurde deutlich, dass das Vertrauen in den 40‑jährigen Torhüter ungebrochen ist: "Manu kennt das System, kennt die Trainer, kennt die Mitspieler - er ist kein Neuling, sondern ein Rückkehrer, und mit ihm sind wir besser", betonte der Bundestrainer.

Darüber hinaus sprach Nagelsmann offen über die mögliche Gefahr für Oliver Baumann, den derzeitigen Platzhirschen im Tor, der als Nummer zwei hinter Neuer fungiert.

"Eine leichte Verhärtung birgt immer ein Restrisiko, aber es gibt keinen Grund zur Sorge. Sollte man Neuer fragen, wird er sich immer reinstellen und kämpfen", so Nagelsmann weiter. Sportdirektor Rudi Völler, der ebenfalls an den Gesprächen teilnahm, äußerte seine Meinung zu der Entscheidung, Neuer wieder in den Kader zu holen und Baumann als Stellvertreter zu benennen.

"Man kann es nicht allen recht machen. Manchmal wirkt die Kommunikation etwas holprig, besonders wenn ich im Sportstudio nicht klar genug aussprechen kann, was ich meine. Trotzdem schätze ich die Ehrlichkeit und das Engagement, das sowohl Julian als auch die Spieler zeigen. Das hat meinen Respekt für sie nur verstärkt", sagte Völler.

Er fügte hinzu, dass die Mannschaft trotz der momentanen Unsicherheiten in den Torhüterpositionen gut aufgestellt sei und dass das Trainerteam alles daransetzt, die bestmögliche Besetzung für die bevorstehenden Abwehrspiele zu finden. Das Testspiel gegen Finnland, das am kommenden Mittwoch im ZDF‑Studio live übertragen werden soll, wird voraussichtlich ohne Neuer stattfinden. Nagelsmann betonte jedoch, dass das Ergebnis des Spiels nicht allein die Entscheidung über die weitere Teilnahme Neuer an der WM bestimmen werde.

"Wir werden die Woche nutzen, um die Situation zu beobachten, und danach ein weiteres Update geben, wie es mit dem Spiel gegen die USA weitergeht", sagte er. Abschließend wies der Bundestrainer darauf hin, dass die Mannschaft trotz der momentanen Herausforderungen weiterhin fokussiert und motiviert sei, um bei der nächsten Weltmeisterschaft bestmöglich vertreten zu können. Die Trainerkollegen, das medizinische Personal und die Spieler selbst stehen in engem Austausch, um die bestmögliche Balance zwischen Spielbereitschaft und langfristiger Gesundheit zu finden.

Die Hoffnung ist groß, dass Neuer nach seiner Genesungsphase wieder voll einsatzfähig sein wird und die deutsche Nationalmannschaft mit seiner Erfahrung und Führungsstärke unterstützen kann, während gleichzeitig die jungen Talente wie Baumann die Chance erhalten, wertvolle Spielzeit zu sammeln





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Julian Nagelsmann Manuel Neuer DFB Oliver Baumann Rudi Völler

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hoeneß verteidigt Neuer-Abwechslung, Nagelsmann kritisiert ungünstige LänderspieleHoeneß verteidigt den Entschluss, Neuer anstelle von Baumann im DFB-Tor zu planen und plädiert für einen "Bayern-Block" im Mittelfeld mit Kimmich und Nagelsmann. Nagelsmann kritisiert jedoch die mangelnde Utilize der jüngerer Nationalmannschaft in Spielen.

Read more »

Julian Nagelsmann gibt Update zu Manuel NeuerDie Rückkehr von Manuel Neuer in den Kreis der Nationalmannschaft hat hohe Wellen geschlagen. Sein Comeback im Tor des DFB-Team wird sich aber noch etwas verzögern.

Read more »

Neuer fehlt Deutschland im WM-Test gegen FinnlandManuel Neuer ist im Kreis der Nationalmannschaft zurück - auf seinen 125. Einsatz muss der Torhüter aber noch warten. Trainer Julian Nagelsmann nennt den Grund...

Read more »

Manuel Neuer fehlt Deutschland im WM-Test gegen FinnlandDie deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird das vorletzte Testspiel vor der Weltmeisterschaft ohne Manuel Neuer bestreiten.

Read more »