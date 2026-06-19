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Nagelsmann irritiert über Frage zur Schlange

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Nagelsmann irritiert über Frage zur Schlange
Julian NagelsmannDFB-PressekonferenzSicherheit Der Spieler
📆19/06/2026 23:55:00
📰BILD_Sport
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Bundestrainer Julian Nagelsmann ist irritiert über eine Frage zur Sicherheit der Spieler, die anlässlich der DFB-Pressekonferenz gestellt wurde.

Toronto - Eine Frage zu einer Schlange machte bei der DFB-Pressekonferenz Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) einen Tag vor dem wichtigen zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste (22 Uhr, ZDF / Magenta TV) kurzzeitig fassungslos.

Die chinesische Journalistin Zhenni Yu fragte Nagelsmann, ob die Sicherheit der Spieler gewährleistet sei. Sie habe gelesen, dass es im DFB-Quartier eine Schlange gegeben habe. Hintergrund: Kapitän Joshua Kimmich hatte auf der Pressekonferenz am Dienstag davon berichtet, dass einige DFB-Stars auf dem Gelände des Teamhotels

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Julian Nagelsmann DFB-Pressekonferenz Sicherheit Der Spieler Schlange Elfenbeinküste

 

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