Nagelsmann irritiert über Frage zur Schlange

Bundestrainer Julian Nagelsmann ist irritiert über eine Frage zur Sicherheit der Spieler, die anlässlich der DFB-Pressekonferenz gestellt wurde.

Toronto - Eine Frage zu einer Schlange machte bei der DFB-Pressekonferenz Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) einen Tag vor dem wichtigen zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste (22 Uhr, ZDF / Magenta TV) kurzzeitig fassungslos.

Die chinesische Journalistin Zhenni Yu fragte Nagelsmann, ob die Sicherheit der Spieler gewährleistet sei. Sie habe gelesen, dass es im DFB-Quartier eine Schlange gegeben habe. Hintergrund: Kapitän Joshua Kimmich hatte auf der Pressekonferenz am Dienstag davon berichtet, dass einige DFB-Stars auf dem Gelände des Teamhotels





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Julian Nagelsmann DFB-Pressekonferenz Sicherheit Der Spieler Schlange Elfenbeinküste

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Musiala wähnt sich auf dem richtigen WegBundestrainer Julian Nagelsmann hat dem Zauberfuß in einer schweren Zeit geholfen.

Read more »

„Dann hatte ich mit dem Bundestrainer Kontakt“ – Manuel Neuer über seine DFB-RückkehrErstmals seit seiner Rückkehr in die Nationalmannschaft hat Manuel Neuer ausgiebig über sein Comeback gesprochen. Die Pressekonferenz mit dem Torwart zum Nachlesen.

Read more »

Zweites Gruppenspiel: Nagelsmann und die Sané-FrageVertraut der Bundestrainer seiner Curacao-Elf? Oder ersetzt er den ehemaligen Münchner?

Read more »

München: Schlange aus Italien unter Auto entdeckt und gerettet data-manual=titleIn München wurde eine 1,50 Meter lange Vierstreifen-Natter aus einem Auto gerettet. Das Tier reiste aus Italien über Prag und Regensburg mit. data-manual=googleTeaserText

Read more »