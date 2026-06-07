Nagelsmann lobt Musiala und Wirtz nach schwacher Partie gegen USA

Deutscher Bundestrainer Julian Nagelsmann lobt Jamal Musiala und Florian Wirtz nach schwacher Partie gegen USA. Musiala war lange kaum zu sehen, während Wirtz kaum gefährliche Szenen schuf.

Deutscher Bundestrainer Julian Nagelsmann lobt Jamal Musiala und Florian Wirtz nach schwacher Partie gegen USA. Musiala war lange kaum zu sehen, während Wirtz kaum gefährliche Szenen schuf.

Trotzdem sind beide Spieler für die WM wichtig. Nagelsmann will ihnen öffentlich den Rücken stärken, weil er weiß, dass er beide bei der WM in Top-Form braucht. Musiala hat eine schwere Verletzung bei der Klub-WM 2025 hinter sich und braucht noch Zeit, um wieder in Form zu kommen. Wirtz hat eine schwierige erste Saison in Liverpool hinter sich und war auch gesundheitlich angeschlagen.

Nagelsmann ist jedoch überzeugt, dass beide Spieler in der Lage sind, noch mehr zu geben. Er hat bereits ein Auge auf sie geworfen und ist überzeugt, dass sie im Ernstfall noch mal ein, zwei Gänge hinzulegen können. Die deutsche Nationalmannschaft muss sich in der nächsten Woche auf das erste WM-Spiel gegen Curacao vorbereiten. Dieses Spiel findet am 14.

Juni in Houston statt und es ist wichtig, dass die Spieler in Top-Form sind. Nagelsmann will also alles tun, um Musiala und Wirtz zu unterstützen und ihnen den Rücken stärken. Er ist überzeugt, dass beide Spieler wichtig für die WM sind und dass sie in der Lage sind, noch mehr zu geben. Musiala und Wirtz müssen also ihre Leistung verbessern, um die Erwartungen des Bundestrainers zu erfüllen.

Dies ist jedoch nicht nur für sie selbst, sondern auch für die ganze Mannschaft wichtig. Die deutsche Nationalmannschaft muss sich auf das Spiel gegen Curacao vorbereiten und es ist wichtig, dass die Spieler in Top-Form sind. Nagelsmann will also alles tun, um Musiala und Wirtz zu unterstützen und ihnen den Rücken stärken. Er ist überzeugt, dass beide Spieler wichtig für die WM sind und dass sie in der Lage sind, noch mehr zu geben.

Die deutsche Nationalmannschaft muss also ihre Leistung verbessern, um die Erwartungen des Bundestrainers zu erfüllen. Dies ist jedoch nicht nur für sie selbst, sondern auch für die ganze Mannschaft wichtig. Die deutsche Nationalmannschaft muss sich auf das Spiel gegen Curacao vorbereiten und es ist wichtig, dass die Spieler in Top-Form sind. Nagelsmann will also alles tun, um Musiala und Wirtz zu unterstützen und ihnen den Rücken stärken.

Er ist überzeugt, dass beide Spieler wichtig für die WM sind und dass sie in der Lage sind, noch mehr zu geben





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