Nagelsmann optimistisch vor Finnland-Test: Musiala zurück im DFB-Team

Julian Nagelsmann gibt vor dem Testspiel gegen Finnland positive Updates zum Fitnesszustand der Spieler. Jamal Musiala spricht über seine Rückkehr und die Vorfreude auf die WM.

Julian Nagelsmann zeigte sich am Montag vor dem Testspiel gegen Finnland zuversichtlich. Der Bundestrainer gab Entwarnung bei Aleksandar Pavlovic, der zuletzt angeschlagen war.

'Heute war er schon schneller unterwegs im Laufen, es sieht gut aus. Er hat jetzt keine Probleme, ist voll im Soll, es läuft alles', so Nagelsmann. Auch Deniz Undav sei im Training. Die Startelf für das erste WM-Spiel deutete sich bereits an: 'Die Prognose Richtung WM-Spiel wird Pavlovic beginnen.

Vorne wird Stand heute Deniz Undav spielen.

' Der Konkurrenzkampf im Team sei groß, betonte Nagelsmann. 'Wir haben nicht allzu viel Zeit. Die Einheiten sind relativ rar. Wir werden schon relativ viele von denen sehen, die im ersten WM-Spiel beginnen könnten.

Aber es werden auch welche spielen, die noch reinrutschen können. Der Konkurrenzkampf ist da, aber es geht auch um Rhythmus.

' Jamal Musiala kehrte nach langer Verletzungspause ins DFB-Team zurück. Der Offensivspieler des FC Bayern zeigte sich euphorisch: 'Ich freue mich richtig, war gefühlt schon sehr lange nicht dabei. Die Stimmung im Team, schon in den ersten Tagen war es super. Ich habe hier richtig Spaß.

' Musiala gab zu, das Zusammensein mit den Nationalmannschaftskollegen vermisst zu haben. 'Ich habe schon vermisst, mit ihnen zu zocken. Es macht richtig Spaß, mit denen auf dem Platz zu sein. Jetzt ist der Fokus ganz auf Finnland, aber die Freude auf die Weltmeisterschaft ist riesig.

' Das Testspiel gegen Finnland dient als letzter Härtetest vor der WM. Nagelsmann kündigte an, dass viele Spieler Einsatzzeiten erhalten werden, um den Rhythmus zu finden.

'Es geht schon darum, fürs eigene Gefühl was zu tun. Für das eigene Konto was infolge gewonnene Spiele angeht. Morgen wollen wir ein gutes Spiel machen und gewinnen.

' Der Bundestrainer sieht das Team gut aufgestellt. Die Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten wie Musiala gebe dem Kader eine besondere Dynamik. Die Vorfreude auf die Weltmeisterschaft in Katar sei im gesamten Team spürbar. Trotz der kontroversen Entscheidung, die WM dort auszutragen, konzentriere man sich voll auf den sportlichen Erfolg.

Das Spiel gegen Finnland findet am Dienstagabend statt. Es wird erwartet, dass Nagelsmann einige Überraschungen in der Aufstellung bereithält. Die Fans dürfen gespannt sein auf die Rückkehr von Jamal Musiala und die ersten Einsatzminuten von Aleksandar Pavlovic. Die Nationalmannschaft hat in den letzten Tagen intensiv trainiert, um die Abstimmung zu verbessern.

Nagelsmann legt Wert auf eine stabile Defensive, aber auch auf schnelles Umschaltspiel. Die Finnen gelten als unangenehmer Gegner, der mit Leidenschaft und Disziplin agiert. Dennoch ist die deutsche Mannschaft klarer Favorit. Die Partie wird auch als Gradmesser für die Form einiger Spieler gesehen, die um einen Platz im WM-Kader kämpfen.

Insbesondere die jungen Spieler wie Musiala und Pavlovic wollen sich für die Startelf empfehlen. Das Trainerteam beobachtet die Leistungen genau und wird nach dem Finnland-Spiel die endgültigen Entscheidungen für das WM-Auftaktspiel treffen. Die Stimmung im Lager ist optimistisch, die Mannschaft brennt auf den ersten Test. Die Fans hoffen auf eine überzeugende Vorstellung, die Auftrieb für die Weltmeisterschaft gibt





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