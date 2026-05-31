Nagelsmann setzt auf Baumann: Torwartfrage bleibt offen

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat Oliver Baumann für das Testspiel gegen Finnland im Tor der deutschen Nationalmannschaft nominiert. Die Entscheidung für die WM-Generalprobe gegen die USA bleibt bis nächste Woche offen.

Die deutsche Nationalmannschaft steht kurz vor der Weltmeisterschaft und die Torwart frage ist noch nicht abschließend geklärt. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sich vor dem Testspiel gegen Finnland dazu geäußert und eine klare Entscheidung getroffen: Oliver Baumann wird im Tor stehen.

Der 35-jährige Hoffenheim-Keeper erhält die Chance, sich zu beweisen und wird für seine guten Leistungen in der WM-Qualifikation belohnt. Nagelsmann betonte, dass man der verhärteten Struktur im Torwartteam Zeit geben müsse, um kein Risiko einzugehen. Gleichzeitig ließ er offen, ob Manuel Neuer bei der Generalprobe gegen die USA wieder das Tor hüten wird. Diese Entscheidung soll nächste Woche fallen, nachdem der Fokus zunächst auf dem Spiel gegen Finnland liege.

Nagelsmann erklärte im ZDF-Interview mit Katrin Müller-Hohenstein, dass es darum gehe, Baumann zu belohnen. Er habe sich hervorragend eingebracht und einen tollen Teamgeist verkörpert. Der Bundestrainer zeigte sich zuversichtlich, dass Baumann ein herausragendes Spiel machen werde. Die WM beginnt in zwei Wochen, und das Trainerteam will Neuer rechtzeitig fit bekommen, ohne ihn zu überlasten.

Eine neue Torwartdiskussion soll damit nicht eröffnet werden, vielmehr steht die Gesundheit der Spieler im Vordergrund. Die Generalprobe gegen die USA findet in Chicago statt und wird Aufschluss darüber geben, wer letztlich als Nummer eins zur WM fährt. Neben Neuer und Baumann ist auch Marc-André ter Stegen im Kader, der jedoch verletzungsbedingt bisher keine Rolle spielte. Nagelsmann hat mehrfach betont, dass die Hierarchie im Tor aufgrund der Leistungen in der Qualifikation klar sei.

Dennoch bleibt abzuwarten, ob Neuer rechtzeitig seine alte Form erreicht. Das Testspiel gegen Finnland bietet Baumann die Möglichkeit, sich für einen Stammplatz zu empfehlen. Sollte er überzeugen, könnte Nagelsmann sogar gezwungen sein, seine Pläne zu überdenken. Die Fans und Experten werden die Entwicklung genau verfolgen, da die Torwartposition für den Erfolg bei der WM entscheidend sein kann.

Die Entscheidung, Baumann gegen Finnland spielen zu lassen, zeigt, dass Nagelsmann auf Kontinuität und Teamgeist setzt. Baumann hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er zuverlässig ist und auch in wichtigen Spielen seine Leistung abrufen kann. Die Nationalmannschaft hat in der WM-Qualifikation starke Leistungen gezeigt, und Nagelsmann will nun die Formation für das Turnier finden. Das Torwarttrio ist gut eingespielt, dennoch bleibt die Frage nach der Nummer eins spannend.

Neuer, der nach einer längeren Verletzungspause zurückgekehrt ist, hat noch nicht die volle Sicherheit ausgestrahlt. Baumann hingegen ist in guter Form und könnte sich in den nächsten Spielen endgültig durchsetzen. Das Trainerteam wird die Situation genau analysieren und die beste Entscheidung für das Team treffen. Die kommenden Tage werden zeigen, wie Nagelsmann die Torwartfrage löst.

Die Spieler selbst zeigen sich professionell und konzentrieren sich auf ihre Aufgaben. Die Mannschaft ist geschlossen und bereit für die Herausforderungen der Weltmeisterschaft. Die Fans können gespannt sein, wer letztlich das Tor hüten wird. Eines ist sicher: Die deutschen Torhüter gehören zu den besten der Welt, und Nagelsmann wird die richtige Wahl treffen.

Die Generalprobe gegen die USA wird ein wichtiger Indikator sein, bevor es ernst wird





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