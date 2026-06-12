Nagelsmann setzt auf Neuer - Experten bejubeln das Comeback des Torwart‑Aushängeschilds

Bundestrainer Nagelsmann hat Manuel Neuer wieder als Stammtorwart nominiert. Ehemalige Nationalspieler Mertesacker, Kramer und Streich loben die Entscheidung und erwarten ein starkes Comeback im Spiel gegen Curaçao.

Im Mittelpunkt einer hitzigen Diskussion im ZDF steht erneut die Position des Nationaltorhüters. Bundestrainer Julian Nagelsmann, 38, hat überraschend beschlossen, Manuel Neuer wieder als Stammtorwart einzusetzen und damit Torhüter Kevin Baumann zurück auf die Ersatzbank zu verlegen.

Die Entscheidung stieß sofort auf breite Zustimmung seitens der ehemaligen Profis, die mittlerweile als Experten im Fernsehen tätig sind. Philipp Mertesacker, 41, begründete seine Unterstützung aus persönlicher Sicht: Er spielte in 36 Länderspielen an der Seite des bayerischen Netzens und kennt das beruhigende Gefühl, hinter einem Torwart von Neuer­klasse zu stehen. Für ihn bedeutete die Präsenz des erfahrenen Keepers einen psychologischen Vorteil, den er als "Faustpfand" für das deutsche Team beschreibt.

Mertesacker betonte, dass seine eigene Leistung als Innenverteidiger spürbar besser war, solange Neuer das Tor besetzte, und dass Deutschland diese besondere Ausstrahlung des Nationaltorwarts jetzt erneut nutzen müsse, da es sich um die letzte Chance im Turnierhandle handele. Auch sein Experte‑Kollege Christoph Kramer, 35, teilte diese Meinung. Kramer, ebenfalls Mitglied des deutschen Weltmeister-Teams 2014, erinnerte daran, dass Neuer nicht nur die Tür zum Erfolg öffnete, sondern selbst die Nummer Eins der Welt im Torwartspiel sei.

Er unterstrich, dass die Mannschaft erst dann ihr volles Potenzial entfalte, wenn der 40‑jährige Keeper die Verantwortung übernimmt. Der neue ZDF-Experte Christian Streich, 61, fügte sich in das Lob ein und bestätigte, dass Neuer nach einer kurzen Phase mit Wadenbeschwerden am Montag wieder am Mannschaftstraining im DFB‑Quartier in Winston‑Salem teilgenommen habe. Zuvor hatte der Keeper ein individuelles Trainingsprogramm absolviert, um seine Fitness zu sichern.

Am darauffolgenden Dienstag war Neuer wieder im regulären Torwart‑ und Spielfeldtraining aktiv, was das gesamte Trainerteam zuversichtlich stimmen ließ. Die Wiederaufnahme von Neuer im ersten Einsatz ist nun praktisch besiegelt: Am kommenden Sonntag tritt die deutsche Nationalmannschaft gegen Curaçao um 19 Uhr im ARD‑Fernsehen und auf MagentaTV an. Sollte Neuer das Tor bewachen, kann er sein großes Comeback feiern - ein Ereignis, das sowohl Mertesacker als auch Kramer mit großer Freude erwarten.

Die Experten hoffen, dass die Erfahrung und das Selbstvertrauen, das ein Weltklassentorwart wie Neuer ins Team bringt, den entscheidenden Unterschied in den bevorstehenden Spielen ausmachen wird. Damit wird nicht nur die sportliche, sondern auch die mentale Stärke der deutschen Nationalelf gestärkt, während das Turnier weiter voranschreitet und die Fans gespannt auf die nächsten Auftritte warten können





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fußball Nationalmannschaft Manuel Neuer Torwartentscheidungen Bundestrainer Nagelsmann

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Neuer Mega-Hub bei Brünn: GXO schnappt sich L'Oréal: Neuer Logistik-Hub für 9 Länder© Foto: OpenAIGXO baut für L'Oréal einen neuen Logistik-Hub bei Brünn. 9 Länder, Beauty-Produkte und E-Commerce sollen von dem Deal profitieren.GXO Logistics gab am Mittwoch bekannt, dass sie einen mehrjährigen

Read more »

Manuel Neuer's Comeback and the German National Team's Preparations for the 2026 World CupThe news text discusses the return of Manuel Neuer to the German national team and the preparations for the 2026 World Cup. It also mentions the excitement of Curaçao's goalkeeper Eloy Room and the title ambitions of the German team.

Read more »

Experten mit überraschender Idee: Müller und Klopp raten Nagelsmann zu Musiala als JokerKlopp und Müller würden ausgerechnet Musiala draußen lassen. Stattdessen soll Undav starten – mutig oder genial? DFB WM

Read more »

WM-Kader 2026: Nagelsmann nominiert Neuer als Nummer einsBundestrainer Julian Nagelsmann hat den 26-köpfigen Kader für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada bekanntgegeben. Manuel Neuer kehrt als Stammtorhüter zurück, Oliver Baumann wird als Nummer 1b nominiert. Matthias Ginter nicht dabei.

Read more »