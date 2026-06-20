Bundestrainer Julian Nagelsmann hat Leroy Sané für das zweite Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste erneut in die Startelf berufen. Gleichzeitig übte er Kritik an einer einseitigen und festgefahrenen Betrachtungsweise des Flügelspielers. Ein erstes Training in Winston-Salem offenbarte überraschende Passprobleme auf idealem Rasen, was zusätzliche Herausforderungen für die anstehende taktische Ausrichtung auf den Außenbahnen unterstreicht.

Vor dem zweiten Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft bei der WM gegen die Elfenbeinküste hat Bundestrainer Julian Nagelsmann einen erneuten Startelfeinsatz des Flügelspieler s Leroy Sané angekündigt.

Gleichzeitig beklagte Nagelsmann ein festgefahrenes Schubladendenken und voreilige Kritik an Sané, die er als unfair und zu einseitig bezeichnete. Das erste Training der Nationalelf nach den freien Tagen fand auf dem heimatlichen Rasenplatz in Winston-Salem statt, der makellos gepflegt war. Die anfängliche lockere Grundlagenübung mit Kurzpassspiel in Bewegung offenbarte jedoch überraschende Probleme: Auf dem eigentlich perfekten Rasen gelangten einfachste Pässe nicht ans Ziel, der Ball sprang unkontrolliert, und von Spielfluss war keine Spur.

Dieses ungewöhnliche Bild sorgte für Ratlosigkeit, denn normalerweise sollte auf einem solchen Untergrund präzises Passspiel kein Problem sein. Die Analyse der Situation lenkt den Blick auf die bevorstehende taktische Herausforderung: Das Spiel gegen die Elfenbeinküste wird voraussichtlich auf den Flügeln entschieden werden. Die Ivorer verfügen dort über ihre größten Stärken - schnelle, dribbelstarke Außenverteidiger und offensive Flügelspieler - während die deutsche Mannschaft gerade in diesem Bereich historische Schwächen aufweist.

Nagelsmann steht daher vor der Aufgabe, die Defensive auf den Außenbahnen zu stabilisieren und gleichzeitig die eigenen Flügelkräfte effektiv einzubinden. Die Entscheidung, Sané trotz anhaltender kritischer Stimmen von Beginn an zu bringen, ist vor diesem Hintergrund zu sehen: Sie ist ein klares Bekenntnis zu einem Spieler, der mit seiner Schnelligkeit und Technik genau die Qualitäten mitbringt, die gegen die physisch starken und schnellen ivorischen Flügel notwendig sind.

Die Kritik an Sané, so Nagelsmann, basiere oft auf veralteten Klischees und ignoriere seine jüngsten Leistungen im Training und in Testspielen. Der Trainer forderte eine differenziertere Betrachtung und mehr Geduld. Das Training in Winston-Salem, eigentlich als Vorbereitung auf ein Kontrollspiel gedacht, entwickelte sich so zu einem Symbol für die aktuellen Unsicherheiten im deutschen Spiel: Selbst unter idealen Bedingungen fehlt es noch an der nötigen Präzision und Gelassenheit.

Für das Spiel gegen die Elfenbeinküste bedeutet das, dass die Mannschaft sowohl mental als auch spielerisch die Schalter umlegen muss. Die ivorische Mannschaft, die in ihrer Gruppe mit einem Sieg über Portugal aufhorchen ließ, wird mit hohem Tempo und direktem Spiel nach vorne agieren. Die deutschen Flügelspieler müssen daher nicht nur offensiv glänzen, sondern auch bereit sein, eine enorme defensiven Arbeitsleistung zu erbringen.

Dieneutrale Zone auf den Außenbahnen wird zum Schlachtfeld, und hier wird sich zeigen, ob Nagelsmanns personelle Entscheidungen und sein System der richtige Ansatz sind. Die Diskussion um Sané ist nur ein Teilaspekt eines größeren Bildes: Es geht darum, eine langsamere, technisch versierte Mannschaft gegen hochathletische, schnelle Gegner zu optimieren. Die nächsten Trainingseinheiten werden zeigen, ob die anfänglichen Passprobleme in Winston-Salem nur ein Ausrutscher waren oder auf tieferliegende Probleme hinweisen.

Die Erwartungen an das Team bleiben hoch, doch die Realität des Turniers zeigt, dass即使是 Favorit wie Deutschland in jeder Phase um jeden Meter kämpfen muss. Die 'Schubladendenken'-Kritik des Trainers ist dabei auch ein Appell an Medien und Fans, die Mannschaft in ihrer Gesamtheit zu sehen und nicht einzelne Spieler übermäßig zu belasten.

Der Druck ist groß, doch die Antwort muss auf dem Platz kommen - mit Präzision, Tempo und kollektiver Stärke, besonders auf den Flügeln, die in diesem Spiel entscheidend sein werden





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