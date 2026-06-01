Nagelsmann setzt bei WM 2026 auf Havertz als zentralen Stürmer

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat Kai Havertz nach dem Testspielsieg gegen Finnland als unverzichtbaren Stürmer für die WM 2026 bezeichnet und seine Vielseitigkeit sowie seinen Charakter gelobt.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat nach dem 4:0-Testsieg gegen Finnland klargestellt, dass Kai Havertz bei der WM 2026 eine zentrale Rolle im Angriff einnehmen wird. Obwohl Havertz beim Spiel in Mainz nicht mitwirkte, da er für den Champions-League-Finaleinsatz geschont wurde, betonte Nagelsmann die Bedeutung des Arsenal-Stürmers.

Havertz habe nicht nur spielerische Qualitäten, sondern auch defensiv starke Leistungen, etwa bei Standards, und überzeuge als Persönlichkeit. Nagelsmann pries seine "brutale Kopfballstärke" und seinen Einsatz, lobte ihn als "sehr guten Menschen" und "Topspieler". Seine Geschwindigkeit und Tiefe seien essenziell für das Spiel der Nationalmannschaft. Havertz, der in der Saison mit Toren und Vorlagen überzeugte, wird voraussichtlich bei der WM-Generalprobe gegen die USA am 6.

Juni in Chicago von Beginn an spielen. Die Mannschaft reist in Kürze in die USA, wo Havertz dann zur Verfügung steht. Nagelsmann zeigte sich zuversichtlich, dass Havertz "gute Leistungen" zeigen wird, und unterstrich, dass alle "Best-of-Szenen" des Teams mit ihm verbunden seien. Die Entscheidung, Havertz im Sturmzentrum zu setzen, ist Teil eines klaren Plans für die Weltmeisterschaft 2026





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