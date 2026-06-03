Nagelsmann setzt WM-Vorbereitung in Chicago fort: Neuer arbeitet an Comeback

Die deutsche Fußballnationalmannschaft bereitet sich in Chicago auf die Weltmeisterschaft vor. Trainer Julian Nagelsmann setzt die Vorbereitung direkt nach der Ankunft fort. Torwart Manuel Neuer arbeitet daran, fit für sein Länderspiel-Comeback zu werden. Nagelsmann wird in Chicago ein Update zu Neuers Wadenverletzung geben.

Julian Nagelsmann , der Trainer der deutschen Fußball nationalmannschaft, hat keine Zeit für Jetlag. Er setzt die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft direkt nach der Ankunft in Chicago fort.

Die Mannschaft trainiert hinter verschlossenen Türen auf dem Gelände des Clubs Chicago Fire aus der Major League Soccer. Am Samstag findet die Generalprobe gegen Co-Gastgeber USA statt (20.30 Uhr/RTL). Torwart Manuel Neuer arbeitet daran, fit für sein Länderspiel-Comeback zu werden. Nagelsmann wird in Chicago ein Update zu Neuers Wadenverletzung geben





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