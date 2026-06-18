Nagelsmann testet geheime Systemwechsel - DFB-Team rüstet sich für Elfenbeinküste

Bundestrainer Julian Nagelsmann probiert im Training taktische Varianten aus, um den schnellen Außenspielern der Elfenbeinküste besser zu begegnen. Eine Umstellung auf ein 5-4-1 in der Abwehr soll die Flügel sichern, während offensiv mit einer Doppelspitze experimentiert wird. Zusätzlich erhalten Reservisten Spezialtraining. Der Fokus liegt auf einem Sieg, um vorzeitig das Achtelfinale zu erreichen.

Die deutsche Nationalmannschaft bereitet sich intensiv auf das zweite Gruppenspiel bei der WM gegen die Elfenbeinküste vor, nachdem Bundestrainer Julian Nagelsmann am Dienstag einen freien Tag gewährt hatte.

Seit Mittwoch steht das Training wieder im Fokus, wobei Nagelsmann mit taktischen Variationen arbeitet. In einer nichtöffentlichen Einheit wurde das Standardsystem 4-2-3-1 in ein defensiv ausgerichtetes 5-4-1 umgewandelt, um den schnellen Außenspielern der Elfenbeinküste besser Paroli bieten zu können. Leroy Sané rückte dabei in eine Fünferkette neben Joshua Kimmich, Dayot Upamecano, Nico Schlotterbeck und Antonio Rüdiger. Im Mittelfeld bildeten Florian Wirtz, Aleksandar Pavlović, Felix Nmecha und Jamal Musiala eine Viererkette, während Kai Havertz als einzige Spitze agierte.

Die Idee hinter dieser Umstellung liegt in der erwarteten Geschwindigkeit der ivorischen Flügelspieler, die im Eins-gegen-Eins stark sind. Rüdiger hatte zuvor gewarnt, dass die Elfenbeinküste sehr schnelle Spieler habe und die Abwehr höchste Aufmerksamkeit brauche. Gleichzeitig wurde in einer weiteren geheimen Übung eine offensive Variante getestet, bei der Jamal Musiala als zweite Spitze neben Havertz agierte, während Wirtz und Sané die Außenpositionen übernahmen. Nmecha und Pavlović besetzten das zentrale Mittelfeld, Kimmich konnte sich freier bewegen.

Nagelsmann ist dafür bekannt, flexibel auf Spielsituationen zu reagieren und bereits während des Spiels Anpassungen vorzunehmen, wie etwa während des Cooling Breaks im ersten Spiel gegen Curaçao. Diese Taktikvielfalt soll helfen, die Stärke des Gegners zu neutralisieren.

Zudem wurden während der 11-gegen-11-Übungen die jeweils nicht eingesetzten Feldspieler auf einem Nebenplatz gezielt trainiert. Zuerst waren dort Beier, Woltemade und Amiri aktiv, später Undav, Leweling und Ouedraogo, die sich auf Offensivaktionen und Torabschluss konzentrierten. Diese细节 zeigt, dass Nagelsmann nichts dem Zufall überlässt und alle Spieler fördert. Mit einem Sieg gegen die Elfenbeinküste wäre das deutsche Team bereits sicher für die K.-o. -Runde qualifiziert, was die Bedeutung der taktischen Vorbereitung unterstreicht





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