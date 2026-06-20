Nagelsmann trägt Fan-Namen auf dem Rücken - Besondere Geste bei WM

Bundestrainer Julian Nagelsmann überrascht bei der Fußball-WM mit einem persönlichen Kleidungsstück: Auf einem schwarzen T-Shirt sind die Namen von Fans aufgedruckt. Die Geste soll den Anhängern das Gefühl geben, Teil des Teams zu sein. Nagelsmann trug das Shirt erst in der zweiten Halbzeit des Spiels gegen Curacao, nachdem er zuvor in anderen Outfits coachte. Die Aktion ist eine Hommage an die Fans und erinnert an eine ähnliche DFB-Kampagne für den Teambus.

Bundestrainer Julian Nagelsmann fällt während der Fußball-WM nicht nur durch seine taktischen Entscheidungen auf, sondern auch durch ein besonderes Kleidungsstück. Beim 7:1-Sieg gegen Curacao trug er in der zweiten Halbzeit ein schlichtes schwarzes T-Shirt , auf dessen Rückseite die Namen einiger Fans aufgedruckt waren.

Diese Geste ist eine Hommage an die Anhänger und soll ihnen das Gefühl geben, nah am Spielgeschehen dran zu sein. Nagelsmann erklärte gegenüber MagentaTV, dass er das Shirt mit Stolz trage und hoffe, dass die namentlich erwähnten Personen sich darüber freuen. Die Aktion ähnelt einer früheren des Deutschen Fußball-Bunds (DFB), bei der Fans ihre Namen auf den Teambus der Nationalmannschaft bringen konnten.

Beim Bus stärken die Namen sinnbildlich den Rücken, bei Nagelsmann ist es buchstäblich der Rücken, auf dem die Fans stehen. Interessanterweise trug Nagelsmann das Fan-Shirt nicht von Beginn an. Vor dem Spiel war er in einem schwarzen adidas-Sportshirt mit Verbandswappen bei den Fernsehinterviews zu sehen, zu Spielbeginn wechselte er in ein gestreiftes Poloshirt von Marc O'Polo. Erst nach der Pause griff er zum schwarzen Namens-Shirt.

Grund dafür war die Hitze: Das Poloshirt war ihm zu warm, das dünnere Fan-Shirt angenehmer. Zudem wollte er die Fans für ihre gute Stimmung belohnen. Das Shirt war bereits beim WM-Test in Mainz gegen Finnland (4:0) zum Einsatz gekommen. Ob er es auch beim nächsten Spiel in Toronto wieder tragen wird, ließ Nagelsmann offen.

Die Geste unterstreicht den engen Zusammenhalt zwischen der Nationalmannschaft und ihren Fans und zeigt, wie Nagelsmann persönliche Aufmerksamkeiten nutzt, um Gemeinschaft zu stärken. Die Reaktionen auf das Shirt waren durchweg positiv, viele Fans freuten sich über die ungewöhnliche und liebevolle Art der Wertschätzung





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