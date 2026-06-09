Nagelsmann und Kimmich diskutieren nach erstem Training Taktik - ein starkes Signal für die WM

Bundestrainer Julian Nagelsmann und Kapitän Joshua Kimmich verbrachten nach dem ersten Training 18 Minuten auf dem Platz, um die Spielstrategie gegen Curaçao zu besprechen. Das Gespräch stärkt das Vertrauen im Team und unterstreicht die hohen Erwartungen für die kommende Weltmeisterschaft.

Winston‑Salem - Noch bevor das offizielle Training der deutschen Nationalmannschaft für die bevorstehende Weltmeisterschaft begonnen hatte, trat gleich ein ungewöhnliches Duell zwischen Bundestrainer und Kapitän in den Fokus.

Nachdem die übrigen Spieler nach der ersten Übungseinheit den Platz verließen, blieben Julian Nagelsmann, 38, und sein neuer Mannschaftsführer Joshua Kimmich, 31, weitere 18 Minuten allein auf dem Rasen. Was zunächst wie ein lockerer Smalltalk wirkte, entwickelte sich schnell zu einer lebhaften Diskussion, die von ausgiebigem Gestikulieren und energischem Austausch geprägt war.

Die beiden schienen dabei insbesondere die richtige Taktik für den Auftakt gegen das als "Zwerg‑Auftaktgegner" bezeichnete Curaçao zu erörtern - ob ein offensives Pressspiel von Beginn an sinnvoll sei oder man das erste Spiel eher zurückhaltend angehen sollte, um die Mannschaft nicht zu überfordern. Die Unterhaltung zwischen Kimmich und Nagelsmann war nicht nur inhaltlich intensiv, sondern zeigte auch ein offenes Vertrauensverhältnis, das im deutschen Fußball selten so öffentlich wahrgenommen wird.

Nachdem beide ihre Sichtweisen ausgetauscht hatten, schlenderten sie gemeinsam zur Tribüne, wo sie Seite an Seite Autogramme an die anwesenden Fans verteilten. Dieser Moment verlieh dem "Chef‑Duo" ein Bild der Einheit und Zielstrebigkeit, das die Hoffnungen der deutschen Anhänger für die diesjährige WM beflügelte. Für Kimmich, der nach zwei enttäuschenden Vorrunden‑Ausscheiden bei den Weltmeisterschaften 2018 und 2022 endlich den Wunsch verspürt, das Team zu einem Triumph zu führen, bedeutete das Gespräch einen wichtigen Schritt.

"Das ist heute der schwierigste Tag meiner Karriere", hatte er nach dem knappen Viertelfinalverlust in Katar erklärt. Er verbindet das kommende Turnier mit einer persönlichen Bewährungsprobe und will zeigen, dass er das große Los ziehen kann. Auch für Julian Nagelsmann, dessen Arbeit nach der Europameisterschaft 2024 im Sog von Kritik und Erwartungen steht, war das Treffen von großer Tragweite.

Trotz der Wiederbelebung der Stimmung rund um die Nationalelf während der EM, endete das Turnier für Deutschland knapp mit einer Niederlage gegen Spanien im Viertelfinale - ein Ergebnis, das anhaltende Diskussionen über seine taktischen Entscheidungen auslöste. Nun muss er beweisen, dass seine langfristigen Konzepte und die neu eingeführten Trainingsmethoden die richtige Basis für echte Weltmeisterambitionen bilden.

Kimmich, der erstmals als Kapitän ein großes Turnier leitet, betonte bereits in einem Interview mit der BILD: "Ich freue mich sehr auf die Mannschaft und die Aufgabe, die vor uns liegt.

" Das enge Zusammenspiel von Trainer und Kapitän soll demnach ab dem ersten Spieltag am Sonntag dafür sorgen, dass die deutsche Mannschaft wieder zu einer attraktiven und siegreichen Kraft auf der internationalen Bühne wird





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