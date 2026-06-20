Nagelsmann und Kimmich vor dem zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste

Bundestrainer Julian Nagelsmann und Kapitän Joshua Kimmich sprechen vor dem zweiten Gruppenspiel bei der WM 2026 gegen die Elfenbeinküste. Die Mannschaft steht nach dem deutlichen 7:1 gegen Curaçao am vergangenen Wochenende auf einem guten Weg und will sich weiter einspielen.

Bundestrainer Julian Nagelsmann und Kapitän Joshua Kimmich sprechen vor dem zweiten Gruppenspiel bei der WM 2026 gegen die Elfenbeinküste . Die Mannschaft steht nach dem deutlichen 7:1 gegen Curaçao am vergangenen Wochenende auf einem guten Weg und will sich weiter einspielen.

Die Elfenbeinküste verfügt über viel Speed und Körperlichkeit und Nagelsmann warnt vor einer Entspannung in den beiden verbleibenden Spielen. Kimmich betont die positive Stimmung in der Mannschaft und das gemeinsame Ziel, jedes Spiel zu gewinnen und Geschichte zu schreiben





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