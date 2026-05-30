Nagelsmann und Musiala vor dem Finnland-Testspiel: Die Stimmung im Team ist super

Der Trainer der deutschen Nationalmannschaft, Nagelsmann, und sein Spieler, Musiala, sprechen vor dem Finnland-Testspiel auf der DFB-PK. Sie sprechen über die Stimmung im Team, die Abläufe und die Schwerpunkte im Spiel. Nagelsmann sagt, dass die Mannschaft sich ein bisschen besser gefunden hat und dass die Abläufe sehr ähnlich, teilweise identisch sind. Musiala freut sich auf das Spiel und sagt, dass es geht um verschiedene Schwerpunkte.

Nagelsmann über den rechten Flügel: Wir haben verschiedene Optionen und Profile auf der Position. Alle auf der Position machen einen guten Eindruck. Heute war er schon schneller unterwegs im Laufen, es sieht gut aus.

Er hat jetzt keine Probleme, ist voll im Soll, es läuft alles. Die Prognose Richtung Vor der EM war jetzt nichts schlecht, aber klar, die Mannschaft hat sich ein bisschen besser gefunden jetzt, die Abläufe sind sehr ähnlich, teilweise identisch. Jetzt merken wir, wenn wir Dinge wiederholen, dass es nicht so lange dauert, bis es auch gut funktioniert. Schwer zu sagen im Training.

Die Jungs sind schon alle gut auf dem Gaspedal. Ich kann keinen Spieler sehen, der nicht Gas gibt. Wir haben die Abläufe noch einmal geschärft. Es geht aber um verschiedene Schwerpunkte.

Vorne wird Stand heute Deniz (Undav, wir haben nicht allzu viel Zeit. Die Einheiten sind relativ rar. Wir werden schon relativ viele von denen sehen, die im ersten WM-Spiel beginnen könnten. Aber es werden auch welche spielen, die noch reinrutschen können.

Der Konkurrenzkampf ist da, aber es geht auch um Rhythmus. Ich habe schon vermisst, mit ihnen zu zocken. Es macht richtig Spaß, mit denen auf dem Platz zu sein. Jetzt ist der Fokus ganz auf Finnland, aber die Freude auf die Weltmeisterschaft, Musiala über seine DFB-Rückkehr: Ich freue mich richtig, war gefühlt schon sehr lange nicht dabei.

Die Stimmung im Team, schon in den ersten Tagen war es super. Ich habe hier richtig Spaß. Es geht schon darum, fürs eigene Gefühl was zu tun. Für das eigene Konto was infolge gewonnene Spiele angeht.

Morgen wollen wir ein gutes Spiel machen und gewinnen. Gleich geht es los! Ab 13:15 Uhr sprechen Nagelsmann und Musiala auf der DFB-PK vor dem Finnland-Testspiel





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