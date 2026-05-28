Nagelsmann und Raum: WM-Tattoo als Mutprobe

Julian Nagelsmann und David Raum haben sich vor der Weltmeisterschaft auf ein gemeinsames Tattoo geeinigt - im Falle des Finaltriumphs. Während Nagelsmann noch Bedenken hat, zeigt Raum sich gelassen und sieht der Aktion gelassen entgegen.

Julian Nagelsmann hat vor der bevorstehenden Weltmeisterschaft 'am meisten Angst', doch David Raum zuckt nur lässig mit den Schultern. Das 'gemeinsame' WM-Tattoo von Bundestrainer und Linksverteidiger im Falle des ersehnten Finaltriumph s am 19.

Juli hat die Geister noch scherzhaft von ihren Sorgen berichtet.

'Aber nicht, weil ich Angst habe vorm Tattoostechen, sondern weil ich glaube, dass wir bei dir keinen Platz mehr finden', sagte er zu Raum. Der mit reichlich Körperbemalung ausgestattete Leipziger dagegen nimmt die Sache locker.

'Man findet immer eine freie Stelle', sagte er im Teamquartier in Herzogenaurach und betonte: 'Ich habe noch ein paar freie Stellen. ' Dass die Aussage des Bundestrainers hohe Wellen schlagen würde, sei ihm 'direkt klar' gewesen, meinte Raum und betonte: 'Damit hat er sich selber ein bisschen ein Bein gestellt, weil er, glaube ich, jetzt nicht mehr drumherum kommt, wenn wir das wirklich ziehen - aber ich glaube, das ist ihm dann auch egal.

' Der 28-Jährige selbst ist 'fein' mit der Aktion. 'Meinetwegen darf er sich auch das Motiv aussuchen', sagte Raum, 'aber ich will auf jeden Fall dabei sein...





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