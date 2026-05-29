Nagelsmann und Raum: WM-Titel-Wette mit Partner-Tattoo

Bundestrainer Julian Nagelsmann und David Raum haben eine kuriose Wette abgeschlossen: Sollte Deutschland Weltmeister werden, lassen sie sich ein gemeinsames Tattoo stechen. Raum hat bereits viele Tätowierungen und kontert humorvoll. Der Linksverteidiger will bei der WM eine Schlüsselrolle spielen und betont den Teamgeist.

Für Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) ist er wie ein Kaugummi in der Gruppe - weil er alle Spieler verbindet, und dazu ein aggressiver Leader. Und optisch fällt Linksverteidiger David Raum (28, RB Leipzig) auf jeden Fall durch seine Tattoos auf.

Das brachte ihn nun sogar zu einer kuriosen WM-Wette mit Nagelsmann. Der Trainer verriet im Nominierungsvideo, dass sich die beiden ein Partner-Tattoo stechen lassen würden, wenn es mit dem WM-Titel klappt. Nagelsmanns lustiger Spruch dazu: Die meiste Angst mache ihm ihr gemeinsames Tattoo beim WM-Titel - nicht, weil er Angst vorm Stechen habe, sondern weil er glaube, dass sie bei Raum keinen Platz mehr finden. Doch Raum konterte cool: Nein, nein.

Man finde immer eine freie Stelle. Er habe noch ein paar freie. Sie hätten sich noch gar nicht ausgetauscht, auch nicht über das Motiv. Aber mit der Aussage habe sich Julian selber ein bisschen ein Bein gestellt, weil er jetzt nicht drumherum komme, wenn sie das wirklich ziehen.

Für ihn sei es wirklich fein, wenn sie das dann machen sollten. Meinetwegen dürfe Nagelsmann sich auch das Motiv aussuchen, aber er wolle auf jeden Fall dabei sein, wenn der Trainer es bekomme. Raums Körper zieren unzählige Tattoos. Auf dem linken Oberschenkel ist eine Erinnerung an die Heim-EM vor zwei Jahren verewigt: genauer gesagt, seine Flanke zum späten 1:1 in der Nachspielzeit des letzten Gruppenspiels gegen die Schweiz.

Raum war erst nach 61 Minuten gekommen und hatte Niclas Füllkrug den Ausgleich aufgelegt. Weitere Tattoos sind ein Blitz am Hals und seine Nummer 22 auf dem Rücken. Mit dieser will Raum, der eine starke Saison als Leipzig-Kapitän gespielt hat, bei seiner zweiten großen WM nun richtig wertvoll werden. Er betont: Ich bin jemand, der in einen Wettkampf geht und das große Ganze will.

Und ich glaube, Julian hat es nach dem Aus bei der Heim-EM gut gesagt: Dann müssen wir halt Weltmeister werden. Wenn man so ein Turnier antritt und sagt, man will nur ins Halbfinale kommen, ist das die falsche Einstellung. Wir wollen so weit kommen, wie es geht, und das ist das Finale und den Titel holen.

Seine Botschaft: Was mir persönlich natürlich auch noch wichtig ist: Dass die Leute in unserem Land stolz sind auf uns, wie wir als Mannschaft auftreten, wie wir zusammenhalten. Das ist es, was uns als deutsche Nationalmannschaft auszeichnen sollte. Wenn dann noch die sportliche Leistung passt und wir das Ding ziehen, dann sind alle happy. Neben der Tattoo-Wette gibt Raum auch Einblicke in seine Entwicklung: Er sei gereift, übernehme mehr Verantwortung.

Als Kapitän bei Leipzig habe er gelernt, auch schwierige Situationen zu moderieren. Das wolle er nun in die Nationalmannschaft einbringen. Der Linksverteidiger ist bekannt für seine offensiven Läufe und präzisen Flanken. Bei der WM in Katar vor zwei Jahren war er noch Ergänzungsspieler, jetzt soll er eine Schlüsselrolle einnehmen.

Nagelsmann schätzt besonders Raums mentale Stärke und seine Fähigkeit, andere mitzureißen. Der Trainer selbst hat eine klare Vorstellung vom Turnier: Wir fahren nicht nach Amerika, um nur dabei zu sein. Wir haben einen Kader, der es jedem Gegner schwer machen kann. Mit David Raum habe ich einen Spieler, der vorangeht - auf und neben dem Platz.

Die Partner-Tattoo-Wette sei eine nette Geste, aber im Ernst: Der Fokus liegt auf dem sportlichen Erfolg. Raum ergänzt: Ich habe noch viele freie Stellen für Tattoos - falls es klappt, werde ich mir etwas Besonderes überlegen. Vielleicht ein Motiv, das die ganze Mannschaft repräsentiert. Aber zuerst müssen wir liefern.

Die Vorfreude auf die WM ist riesig, die Stimmung im Team ist hervorragend. Wir wollen Geschichte schreiben. Die deutsche Nationalmannschaft startet in Gruppe F gegen Mexiko, Portugal und Südkorea. Raum ist zuversichtlich: Jedes Spiel ist ein Endspiel.

Aber genau das lieben wir. Wenn wir konzentriert bleiben und als Einheit auftreten, ist alles möglich. Das Ziel ist klar: den Titel nach Deutschland holen





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