Nagelsmann und Völler betonen Teamgeist vor WM-Start: Neuer ruht sich zunächst aus

Auf der ersten Pressekonferenz seit der Kadernominierung erklären Bundestrainer Julian Nagelsmann und Sportdirektor Rudi Völler ihren Plan für die heiße Phase der WM-Vorbereitung. Im Fokus stehen der Teamspirit und der schrittweise Aufbau von Manuel Neuer, der im ersten Testspiel noch nicht zum Einsatz kommt.

Bundestrainer Julian Nagelsmann und Sport direktor Rudi Völlher haben auf der ersten Pressekonferenz seit der Kadernominierung die Fragen der Journalistinnen und Journalisten beantwortet und den Plan für die heiße Phase der WM-Vorbereitung erklärt.

Ein zentrales Thema war die Rückkehr von Manuel Neuer. Nagelsmann betonte: "Er kennt ja alle. Er ist kein Neuling, sondern ein Rückkehrer. So haben wir ihn auch begrüßt.

Mit Manu sind wir besser als ohne Manu. Wir sind froh, dass er für uns spielt. Wir haben aber entschieden, dass er Sonntag noch nicht spielt, damit er noch etwas Ruhe bekommt. Wir werden sehen, wie es nächste Woche aussieht.

Aber gegen Finnland wird Olli (Baumann) spielen.

" Nagelsmann legte den Fokus auf den Teamgeist und beschrieb die Mannschaft als eine Einheit, die wie eine Familie zusammenarbeiten muss. "Wir sind in den nächsten Woche wie eine Familie. Jeder muss wissen, dass wir am selben Strang ziehen. Wir wollen wie eine Familie agieren und wie in einer gut funktionierenden Familie alles füreinander machen.

Der erste Schritt zum Teamspirit ist die Kadernominierung, wobei viele schon länger dabei sein. Innerhalb der Mannschaft sind Freundschaften entstanden. Es hilft dem Teamspirit, wenn du Spiele gewinnst.

", so der Bundestrainer. Sportdirektor Rudi Völler zog eine historische Parallele und sprach über seine Lehren aus der WM 1994 in den USA.

"Es gab immer Unruhe, wir haben auch nicht gut gespielt. Wir haben uns das Turnier gequält. Das hatte aber nichts mit der Hitze zu tun. Das Wichtigste ist bei aller fußballerischer Qualität, die wir haben, dass auch der Teamspirit da ist.

", erklärte Völler. Beide betonten, dass der nächste Schritt immer das Entscheidende sei.

"Der nächste Schritt ist immer das Entscheidende. Das nächste Testspiel, die nächste Trainingseinheit. Darauf liegt der Hauptfokus", so Nagelsmann. Völler zeigte sich zudem erfreut über seine fünfte WM-Teilnahme in unterschiedlichen Funktionen, wobei seine letzte WM als Spieler ebenfalls in den USA stattfand.

Die Pressekonferenz markiert den offiziellen Start in die entscheidende Vorbereitungsphase auf das Weltturnier, mit dem Testspiel gegen Finnland als nächstem Meilenstein





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