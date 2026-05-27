Nagelsmann und Völler geben den Startschuss zum großen WM-Abenteuer

Julian Nagelsmann und Rudi Völler haben in einer Pressekonferenz den Plan für die Weltmeisterschaft präsentiert und betont, dass sie von ihrem Team überzeugt sind. Sie wünschen sich eine gute Stimmung und Teamgeist, doch die Euphorie in der Öffentlichkeit ist noch nicht zu spüren. Nun müssen die Worte in den kommenden Wochen mit Leben gefüllt werden, insbesondere in den Testspielen gegen Finnland und die USA.

Julian Nagelsmann und Rudi Völler haben in einer ausgedehnten Pressekonferenz den Startschuss zum großen WM-Abenteuer der deutschen Nationalmannschaft gegeben. Beide waren bemüht, Stimmung und Teamgeist zu beschwören.

Nun müssen diese Worte mit Leben gefüllt werden. Ein Kommentar. Fast 50 Minuten lang erklärten der oberste Trainer und Sportdirektor des DFB ihren WM-Plan. Am Ende verabschiedete man sich mit dem Hinweis, während der nun kommenden Wochen noch viele Gesprächsgelegenheiten zu bieten.

Es waren schließlich gar nicht alle Journalisten zu Wort gekommen. Ehrlicherweise aber ist die Stimmung in der Öffentlichkeit eine etwas andere. Die ganz große Euphorie ist weniger als drei Wochen vor dem ersten eigenen Spiel noch nicht zu spüren. Auch deshalb waren Nagelsmann und Völler darum bemüht, gegenzusteuern.

Und sie taten dies durchaus versiert - jedenfalls fielen alle erforderlichen Schlüsselworte. Man sei "überzeugt, von dem, was wir hier tun", erklärte Völler - selbst 1990 Weltmeister und beim letzten Turnier in den1994 Torschütze.

"Der Julian" habe "wunderschöne Worte" an die Mannschaft gefunden, es "wunderbar hinbekommen", den Teamspirit zu entfachen. Der Bundestrainer selbst wünschte sich, dass sein 27-Mann-Aufgebot in den kommenden Wochen "wie eine gutfunktionierende Familie" funktioniert. Jeder solle "Alles für den andere machen". Jeder Spieler sei "wichtig und hat seine Bedeutung", beschwor Nagelsmann.

Schließlich sei er selbst einfach ein "Familienmensch". Der Sportdirektor nutzte eine etwas offiziellere Formulierung, als er sagte, es müsse "innerbetrieblich passen". In den nun kommenden Tagen bis zur Ankunft im Turnier-Base-Camp in Winston-Salem am 8. Juni muss nun der Grundstein gelegt werden, diese Worte mit Inhalt zu füllen.

Mannschaft und Trainerteam sind gefordert, zusammenzuwachsen und die Fans mitzunehmen. Am besten schon in den beiden Testspielen gegen Finnland (31.05. ) und die USA (06.06. ).

Denn sollten diese nicht erfolgreich verlaufen, kann aus der gewünschten guten Stimmung bei Mannschaft und Fans schnell ein frommer Wunsch werden.wieder zunehmen. Der Torhüter ist noch immer nicht fit und wird im ersten Testspiel fehlen, obwohl er beim Turnier als Nummer eins eingeplant ist. Ein Szenario, mit dem sich der Bundestrainer noch nicht beschäftigt. Er mache sich "keine Sorgen", sagte Nagelsmann





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