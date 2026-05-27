Nagelsmann und Völler: Keine Sorgen um Neuer, aber WM-Favoriten sind andere

Julian Nagelsmann und Rudi Völler haben auf einer Pressekonferenz die WM-Vorbereitung erläutert. Dabei gaben sie Entwarnung um Manuel Neuer, sprachen über die Form von Jamal Musiala und die Stimmung im Team. Nagelsmann betonte, dass Deutschland nicht zu den Top-Favoriten zählt, aber schwer zu schlagen sei. Völler äußerte sich zudem zur politischen Debatte um die WM und zur mangelnden Stimmung im Land.

Julian Nagelsmann und Rudi Völler haben auf der ersten Pressekonferenz seit der Kadernominierung für die WM in Katar die Fragen der Journalisten beantwortet und den Plan für die heiße Phase der Vorbereitung erläutert.

Der Bundestrainer gab dabei Einblicke in den Gesundheitszustand seiner Spieler, die taktische Ausrichtung und die Ziele für das Turnier. Besonders im Fokus standen Rückkehrer Manuel Neuer, die Form von Jamal Musiala und die Rolle von Neuling Yussuf Poulsen. Nagelsmann betonte, dass Neuer keine Sorgen bereite: Bei Manu müssen wir uns keine Sorgen machen. Er könnte das Spiel gegen Finnland machen, aber es besteht bei einer Verhärtung immer ein Restrisiko.

Es macht keinen Sinn, dieses Risiko einzugehen. Wenn man ihn fragt, würde er sich ins Tor stellen. Deshalb wird am Sonntag Oliver Baumann im Tor stehen. Nagelsmann fügte hinzu, dass Neuer alle Abläufe kenne und ein wichtiger Rückkehrer sei.

Mit Manu sind wir besser als ohne Manu, so der Trainer. In Bezug auf die Offensive äußerte sich Nagelsmann zum Stürmer Yussuf Poulsen, der zuletzt bei Newcastle oft weit vom Tor entfernt agierte. Er hat bei uns viele gute Spiele und Tore gemacht. Die Art und Weise, wie wir spielen, wird ihm guttun.

Er ist kein klassischer Konterstürmer. Und in Newcastle war er oft 70 Meter weg vor dem Tor. Das ist nicht so leicht für ihn. Man muss ihn in torgefährliche Situationen und in Tornähe bringen.

Auch zur Form von Jamal Musiala hatte Nagelsmann eine klare Meinung: Ich finde, dass er in den letzten Wochen sehr gute Schritte gegangen ist. Er hatte eine schwere Verletzung. So ein Spieler lebt davon, dass er nicht viel nachdenkt. Er macht vieles intuitiv.

Wir sind auf einem guten Weg dorthin. Um ehrlich zu sein: Selbst mit 70 Prozent ist er noch besser als viele andere auf der Welt, weil er ein außergewöhnlicher Spieler ist. Und es reicht mir, wenn er beim ersten Spiel auf 100 Prozent ist - oder 98 Prozent. Er ist auf dem richtigen Weg.

Nagelsmann machte zudem klar, dass Deutschland nicht zu den absoluten Top-Favoriten zählt: Ich war bereits als Trainer und Spieler niemand, der raushaut, dass wir Weltmeister werden müssen. Um ehrlich zu sein, gehören wir nicht zu den absoluten Top-Favoriten. Da gibt es drei, vier andere. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass es schwer wird, gegen uns zu gewinnen.

Wir wollen natürlich die Gruppenphase überstehen - am besten als Gruppenerster. Und im Verlaufe eines Turniers - in der K.o. -Phase - ist alles auf Messers Schneide. Wir wollen so weit kommen wie es geht.

Rudi Völler ergänzte die Diskussion um die politische Dimension der WM und die Stimmung im Land. Er verwies auf die Boykott-Debatten: Ich fand das schon bei 1980 falsch, als die Amerikaner und viele westliche Länder nicht hingefahren sind. Geschadet hat es nur den Athleten und den Zuschauern. Und gebracht hat es gar nichts.

Wir tun gut daran, uns auf die WM zu freuen. Völler betonte, dass die Spieler vor dem Turnier ihre Meinung äußern dürften, aber während des Turniers keine Aktionen starten würden. Es gibt Dinge in der Welt, die uns alle nicht gefallen. Ich hätte gerne auch mehr Frieden in der Welt.

Aber das werden wir vor dem WM-Eröffnungsspiel nicht gelöst bekommen. Wir möchten die Menschen auch begeistern, damit man auf andere Gedanken kommt. Und am Ende geht es nur um Fußball. Zur mangelnden WM-Stimmung in Deutschland meinte Völler: Die gute Stimmung, die wir gerne hätten, kommt nicht allein durch Quatschen.

Da ist die Mannschaft gefordert. Es ist ein bisschen schade und ich fand es auch ungerecht: Wir haben nach dem einen schlechten Spiel gegen die Tschechei die Spiele gewonnen. Ich hätte gedacht, da kommt mehr WM-Stimmung auf. Aber wir haben ja noch Zeit.

Abschließend sprach Nagelsmann über die Bedeutung der Testspiele: Wir wollen die Testspiele schon nutzen, um die Mannschaft zu sehen, die auch bei dem Turnier so beginnen könnte. Aufgrund des Champions-League-Finale werden einige Spieler fehlen, aber so etwas kann auch im Turnier passieren. Wir sind in den nächsten Wochen wie eine Familie. Jeder muss wissen, dass wir am selben Strang ziehen.

Wir wollen wie eine Familie agieren und wie in einer gut funktionierenden Familie alles füreinander machen





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