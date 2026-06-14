Nagelsmann unterstützt Matthäus und setzt Musiala gegen Curacao von Beginn an ein

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sich im Streit um die Kaderplanung für die deutsche Nationalmannschaft klar positioniert. Entgegen den Empfehlungen der TV-Experten Jürgen Klopp und Thomas Müller, die Deniz Undav auf der Zehner-Position bevorzugten, setzt Nagelsmann auf den wiedergenesenen Jamal Musiala in der Startelf. Er gewährt dem Spielmacher eine Garantie und folgt damit der Verteidigungshaltung von Lothar Matthäus, der eine öffentliche Debatte über Musiala als kontraproduktiv kritisiert hatte.

In der öffentlich geführten Diskussion um die Rolle von DFB - Spielmacher Jamal Musiala hat sich Bundestrainer Julian Nagelsmann nun eindeutig positioniert und sich damit auf die Seite von Lothar Matthäus gestellt.

Damit widerspricht er gleichzeitig den Aussagen von Jürgen Klopp und Thomas Müller, die in ihrer ersten Experten-Tätigkeit für MagentaTV eine deutsche Wunschelf aufgestellt und dabei Deniz Undav auf der zentralen Zehner-Position vor Musiala bevorzugt hatten. Nagelsmann gab dem lange verletzten Musiala, der einen Wadebeinbruch erlitten hatte, für das Spiel in Houston gegen Curacao eine Startelf-Garantie. Er betonte, dass Musiala zwar noch nicht in seiner Topform sei, aber die nötige Spielzeit benötige, um wiederRhythmus zu finden.

Die öffentliche Debatte, die durch die Expertenmeinungen ausgelöst wurde, kritisiert Matthäus als unnötige Unruhe. Er merkte an, dass eine solche Einmischung von Trainer-Kollegen wie Klopp vor einem wichtigen Spiel international nicht gut ankomme und die Arbeit des Bundestrainers erschwere. Nagelsmann bestätigte nun, dass er Musiala voll vertraue und ihm die Spielzeit geben werde.

Neben diesen Personalien gab Nagelsmann weitere Aufstellungen bekannt: Manuel Neuer wird nach wochenlangen Wadenproblemen wieder im Tor stehen, und Nathaniel Brown erhält weiterhin den Vorzug vor David Raumab auf der linken Abwehrposition





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