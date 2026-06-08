Nagelsmann verzichtet auf El Mala: Eine nachvollziehbare Entscheidung

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat den jungen Kölner Spieler Said El Mala erneut nicht für die Nationalmannschaft nominiert. Ein Kommentar erklärt, warum diese Entscheidung trotz des Talents des Spielers verständlich ist.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat bei der Kadernominierung erneut auf den jungen Offensivspieler Said El Mala vom 1. FC Köln verzichtet, obwohl dieser als großes Talent gilt.

Stattdessen wurde Assan Ouedraogo nachnominiert. Die Entscheidung ist jedoch verständlich, da El Mala noch nicht taktisch reif genug für das komplexe System der Nationalmannschaft ist.

Zudem spielt Köln oft defensiv, während Nagelsmann einen offensiven Kombinationsfußball verlangt. Ouedraogo hingegen bringt taktische Flexibilität und Spielpraxis bei einem Topklub mit. Der Verzicht auf El Mala ist daher nachvollziehbar, auch wenn seine Entwicklung weiter beobachtet wird. Sein Zeitpunkt für die Nationalmannschaft wird voraussichtlich in zwei Jahren bei der Europameisterschaft in Großbritannien kommen





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