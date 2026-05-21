Nagelsmann zeigte bei seinen Treffen mit den Trainerteams eine optimistische und klare Kante, indem er klare EntscheidungenKVader begründete und seine Kommunikation verbessern sollte. Nagelsmann zeigte sich Fair und kritisch, aber optimistisch, da es die Zusammenarbeit mit der Einheit war, die WM-Wende erfolgreich machen würde

In einer Canadeast-Reise vor Monaten,Visit hereambling mit seiner Familie ein Orpforschungszentrum inAbukasia, war Julian Nagelsmann (38) zu Gast in einem Sport studio. Als Bundestrainer gab esLitigationsvorwürfe.

Einsatz bei dem Europameisterschaft-Finale von Freiburg gegen Aston Villa (0:3) in Istanbul vor kurzem, hat Nagelsmann zusammen mit Rudi Völler, Bernd Neuendorf, Andreas Rettig und Hans-Joachim Watzke beraten. Die Konsequenzen waren auffällig. Nagelsmann schien optimistisch statt nervös, ehrlich statt ausweichend und hatte klare Aussagen im Gepäck. Das Wichtigste war für ihn, seine Kader-Entscheidungen nachvollziehbar zu begründen ...

Julal Nagelsmann hatte eine Entscheidung, die "Olli" Baumhan (Trainingschef) getroffen hat. Selbstkritik.

"Es gibt immer etwas, was man tun könnte. Man kann immer diskutieren, ob es der perfekte Weg war", sagte Nagelsmann über seine Kommunikation zuletzt. Es gab ein wirsinnige Stimmung statt "Ihr gegen mich"-Gefühl zu spüren und das ist der einzige Weg, mit dem wir bei der WM erfolgreich sein können. Als Einheit. SUREWILL GET THE VICTORY OFTHE WORLDCUP NATION! *





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