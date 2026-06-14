Nagelsmanns besondere Maßnahme: Die drei Offensiv-Wirbler trainieren separat

Der Bundestrainer Julian Nagelsmann hat im Abschlusstraining vor dem WM-Auftakt gegen Curaçao eine besondere Maßnahme ergriffen. Die offensiven Mittelfeldspieler Jamal Musiala, Florian Wirtz und Leroy Sané wurden separat trainiert, um ihnen viel schießen zu lassen. Nagelsmann hofft, dass sich das Trio weiter Selbstvertrauen holt und sich zwischen den Dreien Automatismen einspielen lässt.

Der Bundestrainer Julian Nagelsmann hat im Abschlusstraining vor dem WM-Auftakt gegen Curaçao eine besondere Maßnahme ergriffen. Er ließ die offensiven Mittelfeldspieler Jamal Musiala , Florian Wirtz und Leroy Sané separat trainieren, um ihnen viel schießen zu lassen, gerne auch aus der zweiten Reihe.

Diese drei Spieler haben aus unterschiedlichen Gründen keine einfache Saison hinter sich und Nagelsmann hofft, dass sich das Trio weiter Selbstvertrauen holt und sich zwischen den Dreien Automatismen einspielen lässt. Während die drei Offensiv-Spieler mit Schuss-, Dribbel- und Kombinationstraining beschäftigt waren, standen für die restlichen 23 Stars in erster Linie Pass- und Spielformen auf dem Programm. Nagelsmann ist es wichtig, im Training so gut es geht Wettkampf-Situationen zu simulieren.

Standards wurden ebenso trainiert wie das Verteidigen und Zustellen des eigenen Strafraums. Manuel Neuer wird am Sonntag sein erstes Länderspiel seit dem 5. Juli 2024 bestreiten, nachdem Nagelsmann bestätigte, dass alle Spieler gesund sind und Neuer beginnen wird. Der fünfmalige Welttorhüter verlor zuletzt mit Deutschland im Viertelfinale der Heim-EM gegen Spanien mit 1:2 nach Verlängerung





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