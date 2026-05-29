Naher Osten: Spannende Verhandlungen zwischen USA und Iran bei gleichzeitiger Eskalation in Gaza und Libanon

Die USA und der Iran stehen nach offiziellen Angaben kurz vor einem Abkommen, doch beide Seiten liefern widersprüchliche Schilderungen zum Inhalt. Während Trump die Zerstörung des iranischen Urans und die Öffnung der Hormusstraße fordert, bestreitet der Iran, dass diese Punkte im Vertrag stehen. Gleichzeitig weitet Israel seine Offensive im Libanon aus und die Bundesregierung warnt vor einer dauerhaften Teilung des Gazastreifens. Die systematische Neuordnung der regionalen Kräfteverhältnisse ist im Gange.

Der Iran und die USA stehen nach widersprüchlichen Aussagen beider Seiten kurz vor einer möglichen politischen Verständigung, wobei ein endgültiges Abkommen noch nicht unterzeichnet ist.

US-Präsident Donald Trump hatte zuvor über seine Plattform Truth Social ein umfassendes Paket angekündigt, das neben der Zerstörung des iranischen angereicherten Urans in Zusammenarbeit mit den USA und der Internationalen Atomenergiebehörde auch die sofortige und gebührenfreie Öffnung der Straße von Hormus sowie die Entfernung aller Minen aus dieser strategischen Schifffahrtsroute vorsieht. Zudem forderte er eine dauerhafte Verpflichtung des Iran, niemals Atomwaffen zu besitzen.

Der Iran wies diese Darstellung mit scharfen Worten zurück und warf Trump vor, zentrale Elemente des vorliegenden Entwurfs zu verzerren. Nach Angaben aus informierten Kreisen, die von der Revolutionsgarden-nahen Nachrichtenagentur Fars wiedergegeben wurden, enthält der Vertragsentwurf keinerlei Regelungen zur Vernichtung von Uran oder zur gebührenfreien Öffnung der Hormusstraße. Vielmehr sehe die Absichtserklärung lediglich eine sofortige Freigabe von zwölf Milliarden Dollar aus eingefrorenen iranischen Auslandskonten vor, die eine conditio sine qua non für weitere Verhandlungsphasen darstelle.

Die endgültige Genehmigung des Textes stehe noch aus; zudem betonte der Iran, dass er ausschließlich auf Taten, nicht auf Worte vertraue. Dieser Misstrauensvorschuss spiegelt sich auch in Äußerungen des iranischen Chefunterhändlers Mohammad Bagher Ghalibaf wider, der erklärte, der Iran werde erst handeln, wenn die Gegenseite ihre Verpflichtungen erfülle. Die Ankündigung Trumps, es fließe kein Geld, wird durch den iranischen Standpunkt konterkariert, dass die Freigabe der Gelder essentiell ist.

Die US-Regierung hingegen äußerte sich optimistisch: Vizepräsident JD Vance sagte, man sei nah dran an einer Einigung, auch wenn noch Streitpunkte bezüglich der Uranbestände und der Anreicherungskapazitäten zu klären seien. Eine Garantie für die Unterzeichnung durch Trump könne er nicht geben, habe aber ein gutes Gefühl. Parallel zu diesen diplomatischen Bemühungen verschärften die USA ihre Sanktionen gegen den iranischen Ölhandel.

Das Finanzministerium ließ acht Schiffe belegen, die iranisches Rohöl und Erdölprodukte transportieren, um damit die Einnahmequellen des Iran weiter zu untergraben. Der Druck auf den Iran kommt somit sowohl aus diplomatisch-vertraglichen als auch aus wirtschaftlich-sanktionspolitischen Kanälen. Unterdessen weitet Israel seine Militäroperationen im Libanon aus: Ministerpräsident Benjamin Netanjahu verkündete, dass israelische Truppen den Litani-Fluss überquert haben und weiter vorrücken.

Zudem seien die Streitkräfte in Beirut und im Bekaa-Tal gegen die Hisbollah-Miliz aktiv. Die Bundesregierung reagierte besorgt auf die Ankündigung Netanjahus, weitere Teile des Gazastreifens unter Kontrolle bringen zu wollen. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes warnte, dies würde die humanitäre Versorgung der palästinensischen Bevölkerung erheblich erschweren und dem 20-Punkte-Plan für den Gazastreifen widersprechen, der einen Teilrückzug der israelischen Armee vorsieht. Eine dauerhafte Zementierung einer Teilung des Gazastreifens sei inakzeptabel.

Diese Entwicklung zeigt, dass während die USA und der Iran in viel beachteten Verhandlungen stehen, die regionale Dynamik durch israelische Militäraktionen weiter eskaliert und die humanitäre Krise im Gaza-Konflikt vertieft wird. Die verhandelnden Parteien ringen also nicht nur über atomare Fragen und finanzielle Transaktionen, sondern auch über die Stabilität der Schifffahrtswege und, implizit, über das gesamte Kräftegefälle im Nahen Osten.

Die unterschiedlichen Lesarten des vorliegenden Vertragsentwurfs zwischen Washington und Teheran deuten auf tiefes Misstrauen hin und lassen offen, ob die jüngsten Berichte über eine historische Übereinkunft mehr sind als ein taktisches Manöver im Vorfeld der möglichen Unterzeichnung. Der Iran betont seine Raketenfähigkeit als eigentliche Verhandlungsmasse, während die USA auf maximale Kontrolle über das iranische Nuklearprogramm drängen. Die Sanktionen gegen den Ölhandel zeigen, dass die USA parallel ihre Hebel ausspielen.

Damit zeichnet sich ein komplexes Gefüge ab, in dem militärische Aktionen, diplomatische Verhandlungen und Wirtschaftssanktionen gleichzeitig wirken und die Region in einer labilen Balance halten





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