Naher Osten: Waffenruhe im Libanon fragil, USA-Iran-Gespräche und neue Regelungen für Hormus-Meerenge

Trotz vereinbarter Feuerpause zwischen Israel und der Hisbollah kam es zu weiteren Angriffen im Südlibanon. Unterdessen reisen US- und iranische Unterhändler zur AtomsTalk in der Schweiz. Menschenrechtsexperten kritisieren das geplante Rahmenabkommen. Zudem gibt es neue Details zu Gebühren und Verfahren für die Straße von Hormus.

Der Nahe Osten bleibt ein Brennpunkt internationaler Aufmerksamkeit, wobei sich die Berichterstattung aktuell auf zwei zentrale Themen konzentriert: die angespannte Situation an der israelisch-libanesischen Grenze und die diplomatischen Bemühungen der USA und des Iran zur Beendigung des Iran -Kriegs.

Nach einer von den USA, Israel und der Hisbollah vermeldeten Feuerpause, die am Freitag um 16.00 Uhr Ortszeit wirksam werden sollte, kam es dennoch zu weiteren militärischen Auseinandersetzungen. Libanesische Medien meldeten einen israelischen Luftangriff im Südlibanon, bei dem nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur NNA mindestens fünf Menschen getötet wurden. Israeliische Kampfflugzeuge und Drohnen hätten demnach das Gebiet um die als Hisbollah-Hochburg geltende Stadt Nabatija beschossen und Wohngebäude zerstört.

Zudem sei die Stadt mit Artillerie beschossen worden. Die Opfer seien bei einem Angriff auf die nahe gelegene Ortschaft Arabsalim gefallen. Ein israelischer Militärsprecher bestätigte zwar, dass seit 17.00 Uhr nicht mehr angegriffen werde, wies aber Berichte zurück, wonach es zwischen 16 und 17 Uhr ein Dutzend israelischer Luftangriffe gegeben habe. Diese Darstellung wird jedoch durch Augenzeogenberichte eines Reuters-Journalisten in Nordisrael gestützt, der um 16:50 Uhr Luftangriffe im Libanon beobachtete.

Die Einhaltung der Waffenruhe ist somit umstritten und die Lage bleibt fragil. Parallel dazu laufen hinter den Kulissen intensive diplomatische Gespräche zwischen den USA und dem Iran, um eine umfassende Beendigung des Konflikts zu erreichen. US-Medienberichten zufolge reist der US-Unterhändler Steve Witkoff in die Schweiz, wo die erste Gesprächsrunde über ein mögliches Atomabkommen stattfinden soll. Diese war eigentlich bereits für Freitag angesetzt, wurde aber wegen der anhaltenden Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah verschoben.

Auch Irans Außenminister Abbas Araghchi soll den Berichten zufolge in die Schweiz reisen, wobei die iranische Seite zunächst abwarten möchte, ob die neue Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah hält. Die genauen Modalitäten und der Zeitplan für die nächsten Verhandlungen sind weiterhin unklar. Kernpunkte des geplanten Rahmenabkommens umfassen den militärischen Rückzug, die Öffnung der Straße von Hormus, nukleare Verpflichtungen, die Aufhebung von Sanktionen und einen mit 300 Milliarden Dollar dotierten Wiederaufbaufonds.

Das geplante Abkommen steht jedoch in der Kritik von internationalen Menschenrechtsexperten. Eine Gruppe von 18 Fachleuten betonte in einer Stellungnahme, dass jede Vereinbarung, die die Menschenrechtssituation im Iran ignoriere, grundlegend unvollständig sei. Sie warfen den Verhandlungsführern vor, sich fast ausschließlich auf geopolitische und wirtschaftliche Interessen zu konzentrieren und das iranische Volk dabei zurückzulassen. Ein solches Abkommen verdiene nicht den Namen Friedensvertrag.

Zudem gibt es neue operative Entwicklungen in Bezug auf die strategisch bedeutsame Straße von Hormus. Die neu gegründete Persian Gulf Strait Authority teilte mit, dass für die Durchfahrt in einem 60-tägigen Übergangszeitraum keine Gebühren für Sicherheit, Umweltdienstleistungen und Versicherungen anfallen werden. Schifffahrtskreise berichten jedoch von sich abzeichnenden neuen Versicherungsbedingungen.

Für die Passage müssen zudem Anträge online und mit mindestens 48 Stunden Vorlauf bei der Behörde eingereicht werden, wobei lediglich ein Korridor entlang der iranischen Küste in der Nähe der Insel Larak genutzt werden darf. Diese Maßnahmen unterstreichen die anhaltende strategische Bedeutung der Meerenge und die Komplexität der regionalen Dynamiken





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