Deutschland braucht trotz der schwachen Konjunktur 'mehr qualifizierte Zuwanderung', mahnt Andrea Nahles mit Blick auf den demografischen Wandel. Die Arbeitsagenturchefin wirbt für die Rückkehr deutscher Fachkräfte.

Deutschland braucht trotz der schwachen Konjunktur "mehr qualifizierte Zuwanderung", mahnt Andrea Nahles mit Blick auf den demografischen Wandel. Die Arbeitsagenturchefin wirbt für die Rückkehr deutscher Fachkräfte.

Die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, rechnet frühestens ab Mitte 2027 mit einer spürbaren wirtschaftlichen Erholung in Deutschland. Bis diese bei den Beschäftigten ankomme, werde es noch länger dauern.

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"Vor Sommer oder Frühherbst wird sich der Arbeitsmarkt kaum verändern", sagte Nahles den "Funke Medien". Selbst wenn sich im Frühjahr ein wirtschaftlicher Aufschwung verstetige, komme dieser erst mit Verzögerung bei den Beschäftigten an. Immerhin gebe es durch die Sonderinvestitionen eine leichte Erholung im Bausektor.