Kuwait stand oft im Fokus von Angriffen aus dem Iran. Für die jüngste Attacke, bei der zwei Italiener starben, weist Teheran allerdings vehement jedwede Verantwortung zurück.

weist jede Verantwortung für einen Angriff auf den Golfstaat Kuwait zurück, bei dem zwei Italiener ums Leben kamen.

„Der Vorfall wirkt verdächtig und wie ein vorgefertigtes Rezept für einen Krieg“, schrieb Irans Außenminister Abbas Araghtschi auf der Plattform X. „Wir sind bereit, mit Kuwait und, wie Italiens Außenminister Antonio Tajani vor dem Parlament in Rom mitteilte. Die beiden Italiener sind unter den ersten offiziell bestätigten Todesopfern ausin dem seit Ende Februar laufenden Iran-Krieg. Im März war ein französischer Soldat im Irak bei einem Drohnenangriff getötet worden.

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In Kuwait gerieten auch schon Militärstützpunkte, an denen US-Truppen im Einsatz sind, sowie Öl- und andere Infrastruktur unter Beschuss. Dabei gab es mehrmals Tote und Verletzte, auch in den Reihen des US-Militärs. Kuwait wurde im Krieg im Vergleich zu anderen Golfstaaten besonders schwer angegriffen. In separaten Telefonaten habe Araghtschi seinem italienischen und kuwaitischen Kollegen sein Beileid ausgesprochen, teilte das Außenministerium in Teheran mit.