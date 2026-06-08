Nahost-Konflikt lässt asiatische Börsen einbrechen

Nach Raketenangriffen zwischen Iran und Israel brechen die Aktienmärkte in Südkorea und Japan ein. Der Kospi fällt zeitweise um über acht Prozent, der Nikkei um knapp vier Prozent. Die Ölpreise steigen deutlich.

Die jüngste Eskalation im Nahen Osten hat die asiatischen Börsen schwer getroffen. Nachdem der Iran am Sonntagabend erneut Raketen auf Israel abgefeuert hatte und Israel am Montagmorgen Vergeltung übte, reagierten die Märkte in Südkorea und Japan mit deutlichen Verlusten.

Der südkoreanische Leitindex Kospi eröffnete die Handelswoche mit einem Minus von über acht Prozent. Aufgrund der extremen Kursschwankungen verhängte die Börse in Seoul eine 20-minütige Handelsunterbrechung, eine sogenannte Circuit-Breaker-Regelung. Bis zum Mittag (Ortszeit) erholte sich der Index leicht und notierte bei einem Minus von rund vier Prozent. Auch in Japan gab der Nikkei 225 nach: Er fiel um 3,8 Prozent.

Die Panik an den Märkten spiegelt die wachsende Sorge vor einem offenen militärischen Konflikt zwischen Iran und Israel wider, der die gesamte Region destabilisieren könnte. Die iranischen Angriffe erfolgten als Reaktion auf israelische Luftschläge gegen die Hisbollah-Miliz im Libanon. Bereits seit Monaten liefern sich Israel und die vom Iran unterstützte Hisbollah Gefechte, die immer wieder die Zivilbevölkerung bedrohen und die Region in Atem halten. Mit den Raketenangriffen auf Israel eskalierte der Iran die Situation weiter.

Israel reagierte prompt mit einem Gegenangriff auf iranisches Territorium. Diese Entwicklung kommt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt: Diplomatische Bemühungen, das Atomabkommen mit dem Iran wiederzubeleben, waren bereits ins Stocken geraten. Nun droht ein Scheitern endgültig. Die USA hatten zuvor versucht, zwischen den Konfliktparteien zu vermitteln, doch die neuen Angriffe untergraben diese Bemühungen.

Die steigenden geopolitischen Spannungen haben auch die Ölpreise in die Höhe getrieben. Ein Barrel Rohöl der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August kostete am frühen Montagmorgen 96,27 US-Dollar - ein Anstieg um knapp 3,2 Prozent im Vergleich zum Vortag. Für die ostasiatischen Volkswirtschaften, insbesondere Südkorea und Japan, ist dies eine beunruhigende Entwicklung. Beide Länder sind stark von Ölimporten aus dem Nahen Osten abhängig.

Steigende Energiepreise könnten die Inflationsraten weiter anheizen und die wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie gefährden. Zudem fürchten Anleger, dass anhaltende Konflikte die globalen Lieferketten stören könnten. Die Börsen reagieren daher mit massiven Verkäufen. Analysten warnen, dass die Unsicherheit anhalten wird, solange keine Deeskalation in Sicht ist.

Die Märkte bleiben angespannt, und weitere Kursausschläge sind wahrscheinlich. Die Ereignisse der letzten Stunden zeigen, wie verwundbar die globale Wirtschaft auf geopolitische Krisen reagiert





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