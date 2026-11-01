Nährstoffreiche Pflanzenteile: Mehr Ballaststoffe durch Verwertung

Britische Forscher zeigen, dass Schalen und Kerne viel Ballaststoffe enthalten. Eine Studie des King's College London empfiehlt Root-to-Tip-Kochen für mehr Gesundheit.

Britische Wissenschaftler des King's College London haben in einer neuen Studie im Fachmagazin International Journal of Food Sciences and Nutrition aufgezeigt, dass viele Pflanzenteile, die im Haushalt üblicherweise entsorgt werden, einen erheblichen gesundheitlichen Nutzen bieten. Die Untersuchungen belegen, dass Schalen, Häute, Kerne und Stängel oft höhere Konzentrationen an Ballaststoffe n aufweisen als die eigentlichen Frucht- oder Gemüseteile, die wir traditionell verzehren. Diese Erkenntnis wirft ein neues Licht auf die Frage, wie wir unsere Ernährung gestalten und gleichzeitig Ressourcen schonen können.

Hohes Potenzial an Ballaststoffen in Abfällen

Das Forschungsteam um Rachel Gibson analysierte verschiedene Pflanzenteile, die meist weggeworfen werden, wie Paprikakerne, Brokkolistiele, die Schale der Wassermelone und Kerne des Butternusskürbisses. Dabei stellte sich heraus, dass diese übrig gebliebenen Teile zwischen 25 und 48 Prozent des Gesamtgewichts der Lebensmittel ausmachen. Dies bedeutet, dass ein beträchtlicher Teil der gekauften Produkte nicht nur als Abfall endet, sondern auch wertvolle Nährstoffe vernichtet werden. Die Forscherin betont, dass dies nicht nur ein Verlust an Ballaststoffen ist, sondern auch ein finanzieller Verlust für die Verbraucher.

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Bei der Untersuchung der einzelnen Lebensmittel zeigen sich deutliche Unterschiede im Ballaststoffgehalt. So enthält die Schale der Wassermelone pro 100 Gramm etwa fünfmal so viele Ballaststoffe wie das Fruchtfleisch. Ähnlich verhält es sich beim Butternusskürbis, bei dem der Anteil an Ballaststoffen in Schalen, Kernen und Innenteilen rund fünfmal so hoch ist wie im essbaren Fruchtfleisch. Andere untersuchte Lebensmittel wie Blumenkohl, Sellerie, Grünkohl, Fenchel, Kiwi, Lauch, Ananas und Wassermelone wurden ebenfalls detailliert analysiert, um das Ausmaß der Nährstoffverluste zu quantifizieren.

Konsumentenverhalten und Motivation zur Änderung

Um die Gründe für das aktuelle Verbraucherverhalten zu verstehen, befragten die Wissenschaftler Konsumenten zu ihren Kaufentscheidungen. Die Mehrheit der Befragten gab an, dass ihre Entscheidungen stark vom Geschmack, dem Preis und gesundheitlichen Aspekten beeinflusst werden. Für 85 Prozent spielt der Geschmack eine zentrale Rolle, 75 Prozent achten auf den Preis und 70 Prozent berücksichtigen gesundheitliche Aspekte. Dementsprechend waren die Befragten durch den gesundheitlichen Vorteil motivierter, mehr Pflanzenteile zu verzehren, als durch Umweltvorteile. Aspekte wie Anbau und Entsorgung beziehen mehr als die Hälfte der Personen gar nicht oder selten in ihre Kaufentscheidungen ein.

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Ausnahmen bei der Ballaststoffverteilung bilden Brokkoli und Fenchel. Bei diesen Gemüsesorten enthalten die meist entsorgten Pflanzenteile weniger Ballaststoffe als die gegessenen Teile. Dennoch bleibt die allgemeine Tendenz bestehen, dass in vielen Fällen die weggeworfenen Anteile nährstoffreicher sind. Die Forscher sehen hier ein großes Potenzial, indem einzelne Konsumenten zu Hause etwa Brokkolistiele und Paprikakerne in ihre Gerichte integrieren. Dies ist ein erster Schritt, um das Bewusstsein für die Nährstoffdichte dieser Teile zu schärfen.

Systemischer Wandel und Sicherheitsaspekte

Damit ein echter Wandel dahin gelinge, Lebensmittelabfälle zu reduzieren und gleichzeitig die Ballaststoffaufnahme in großem Maßstab zu steigern, müsse mehr geschehen, erklärt Gibson. Es sei wünschenswert, wenn Gastronomiebetriebe und Lebensmittelhersteller untersuchen würden, welche Obst- und Gemüseabfälle anfallen, und nach Wegen suchten, diese zur Verbesserung des Nährwerts von Mahlzeiten zu nutzen. Das King's College London hat etwa in der Mensa ein Root-to-Tip-Menü etabliert, um zu demonstrieren, wie dieser Ansatz in der Praxis funktionieren kann. Ziel ist es, die empfohlene Menge von 30 Gramm Ballaststoffen des National Health Service zu erreichen.

Allerdings betonen die Studienautoren auch, dass es noch erheblichen Forschungsbedarf gibt, insbesondere im Umgang mit potenziell schädlichen Pflanzeninhaltsstoffen. So könnten Schalen mehr Pflanzenschutzmittel oder Schwermetalle enthalten als das Fruchtfleisch. Bestimmte Pflanzenteile könnten außerdem von Natur aus giftige Substanzen enthalten. Daher ist es wichtig, dass die Vorteile der Nährstoffanreicherung gegen mögliche Risiken abgewogen werden. Nur durch weitere wissenschaftliche Untersuchungen kann sichergestellt werden, dass die Nutzung dieser Pflanzenteile sicher und effektiv ist.