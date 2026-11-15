Nahverkehrs-Atlas: Memmingen führt Ranking an, Landrat kritisiert Lücken

Der neue ÖV-Atlas zeigt deutliche Unterschiede: Memmingen erreicht Top-Platzierungen, während ländliche Gebiete schlechter abschneiden. Landrat Alex Eder bemängelt die fehlende Berücksichtigung von On-Demand-Angeboten wie dem Flexibus.

Der im September veröffentlichte neue ÖV-Atlas der Agora Verkehrswende offenbart ein klares Gefälle in der Mobilitätsversorgung. Memmingen und Mindelheim schließen die Spitzengruppe im Landkreis Unterallgäu ab. Zehn weitere Orte schneiden mit Noten von 7,0 deutlich schlechter ab.

Methodik und Wertungssystem des Atlasses

Der Atlas bewertet die Nahverkehrsanbindung nach den Güteklassen A bis F. Diese Klassen beziehen die Entfernung zur nächsten Haltestelle, die Taktfrequenz und die Art des Verkehrsmittels ein. Bahnverbindungen erhalten dabei die höchste Gewichtung, gefolgt von Straßenbahnen und Bussen.

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Güteklasse A steht für ein dichtes Schienenangebot direkt vor der Haustür. Güteklasse F kennzeichnet mindestens eine nutzbare Anbindung. Fehlt ein Angebot mit mindestens zweistündigem Takt in angemessener Luftlinienentfernung, wird keine Klasse zugewiesen. Stattdessen wird die Note sieben vergeben.

Situation in Memmingen im Vergleich zum Umland

Rund 20 Prozent der Bevölkerung in Memmingen profitieren von Nahverkehr der Güteklassen A oder B. Das bedeutet ein dichtes Netz direkt vor der Haustür. In Oberallgäu liegt Oberstdorf mit einer Note von 3,1 deutlich besser als viele Orte im Unterallgäu.

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Ganz anders sieht die Situation im Landkreis Unterallgäu aus. Dort profitieren nur knapp sechs Prozent der Menschen von einem vergleichbar guten Angebot an Bus und Bahn. Das klare Gefälle zwischen Stadt und Land setzt sich in den weiteren Zahlen fort. Während in Memmingen 27 Prozent der Bevölkerung ein schwaches oder gar kein Nahverkehrsangebot bekommen, sind es im Landkreis mehr als zweieinhalbmal so viel. Konkret betrifft dies 73 Prozent der Einwohner.

Alltagshürden in Eppishausen und Mindelheim

Die schlechte Infrastruktur hat konkrete Auswirkungen auf den Alltag der Bewohner. Ein fiktiver Jobpendler aus Eppishausen benötigt für die rund 20 Kilometer nach Mindelheim im Auto etwa 20 Minuten. Mit dem Nahverkehr dauert die Fahrt etwa 50 Minuten. Der Bus der Linie 831 startet morgens um 6.03 Uhr in Eppishausen, um pünktlich zum Arbeitsbeginn dort zu sein.

Die reine Fahrtdauer beträgt etwa 40 Minuten. Dazu kommt noch ein Fußweg zur Arbeit. So benötigt man fast eine ganze Stunde für den Hinweg. Nach Feierabend zurück geht es noch einmal mindestens 50 Minuten. Sollte man diesen Bus um 17.32 Uhr verpassen, heißt es Pech gehabt. An diesem Tag gibt es keinen Bus mehr zurück nach Eppishausen.

Auch private Vorhaben leiden unter den schlechten Verbindungen. Ein Trainierender aus Eppishausen benötigt ins Hallenbad in Mindelheim mit dem Auto 18 Minuten. Mit einem Bus kann er um diese Zeit gar nicht zum Training fahren. Denn zu diesem Zeitpunkt findet er keine Hin- und Rückfahrt. Ob zum nächsten HNO-Arzt mit Ohrenschmerzen, an einem Sonntagnachmittag ins Kino oder zum Einkauf beim Supermarkt.

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Kritik von Landrat Alex Eder und Alternative Konzepte

Landrat Alex Eder bewertet die Ergebnisse des ÖV-Atlasses als ein unvollständiges Bild. Er weist darauf hin, dass On-Demand-Angebote wie der Flexibus nicht berücksichtigt werden. Dies verzerrt die Darstellung der tatsächlichen Mobilität im Landkreis enorm. Mit dem Flexibus könne man selbst kleine Weiler und Höfe an den ÖPNV anbinden. Das sei im ländlichen Raum nicht selbstverständlich.

Laut Landratsamt waren 2025 insgesamt 59.346 Fahrgäste mit dem Flexibus unterwegs. Der Flexibus verkehrt im Unterallgäu in sieben Knotenpunkten. Diese befinden sich im Bereich Mindelheim, Kirchheim-Pfaffenhausen, Babenhausen-Boos, Ottobeuren-Markt Rettenbach-Erkheim-Sontheim, in Bad Wörishofen, in Türkheim-Ettringen und in Bad Grönenbach-Illerwinkel.

Damit deckt das Angebot inzwischen praktisch das gesamte Landkreisgebiet ab. Erweiterungen sind ebenfalls geplant. So soll der Knoten Babenhausen-Boos als nächstes besser an Memmingen angebunden werden. Ein dichtes Netz aus regulären Bussen und Bahnen sei im ländlichen Raum weder wirtschaftlich noch ökologisch sinnvoll, argumentiert Eder.

Im Unterallgäu gibt es über 500 Ortschaften in 52 Gemeinden. Die Lücken im ÖPNV ließen sich mit einem On-Demand-Angebot sinnvoll schließen. Der Atlas von Agora Verkehrswende bildet diese dynamischen Dienste somit nicht korrekt ab. Die Bewertung von 7,0 für Orte wie Eppishausen spiegelt daher nur den statischen Linienverkehr wider.