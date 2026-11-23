Das Warten hat ein Ende: Julian und Palina Claßen sind Eltern geworden! Das Paar verrät jetzt sogar den Namen seines kleinen Sohnes.

. Doch damit nicht genug: Das Paar verrät auch gleich den Namen und den genauen Geburtszeitpunkt seines kleinen Sohnes.

"Amari Claßen. Heute Morgen um 10:38 Uhr ist unser wundervoller Amari auf die Welt gekommen", schreiben die frischgebackenen Eltern zu einem besonders emotionalen Foto. , die gemeinsam die winzige Hand ihres Neugeborenen halten. Auch eine Nachricht zum Wohlbefinden von Mutter und Kind darf nicht fehlen: ".

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Für das Paar war die erneute Schwangerschaft ein ganz besonderer Moment, denn zuvor hatten die beiden einen schweren Verlust verkraften müssen: Ende Dezember 2025 verkündeten sie erstmals eine Schwangerschaft, mussten im darauffolgenden Januar jedoch eine Fehlgeburt verkraften.waren das PCO-Syndrom und eine Gerinnungsstörung festgestellt worden. Deshalb war sie zeitweise auf blutverdünnende Spritzen angewiesen, die sie im Juni schließlich absetzen durfte.erreicht und wartete zu Hause darauf, dass die Wehen von selbst einsetzen.

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Die letzten Tage vor der Geburt waren für die werdende Mutter durchaus kräftezehrend. Umso größer dürfte nun die Erleichterung und Freude sein, ihren Sohn endlich in den Armen halten zu können. Wie verliebt die frischgebackene Mama in ihren Sohn ist, bringt sie mit einem Satz unter dem Geburtsbeitrag auf den Punkt: "50 Prozent die Liebe meines Lebens, 50 Prozent ich. "