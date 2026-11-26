Holly Ramsay und Adam Peaty sind Eltern geworden. Auf Instagram zeigen sie ihr Babyglück und verraten den Namen ihrer Tochter.

verkündeten, kam ihr Mädchen bereits am 25. November zur Welt. Auch den Namen ihres Schatzes verrieten sie sogleich: Die Kleine heißt Daphne June Ramsay-Peaty. Zu der freudigen Nachricht gab es für die Fans auch gleich ein erstes Foto des Neugeborenen.

"Daphne June Ramsay-Peaty, willkommen auf der Welt, 25.11.2026. Du wirst für immer unser wunderschönes kleines Mädchen und Georges kleine Schwester sein" , schwärmen die frischgebackenen Eltern in ihrem Instagram-Beitrag.

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Zudem richteten sie ein großes Dankeschön an das medizinische Personal: "Danke an alle Ärzte, Pflegekräfte und Hebammen, die dafür gesorgt haben, dass wir sicher, gesund und glücklich sind – wir werden für immer dankbar sein.