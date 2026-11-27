Helene Fischer liegt bei Google Trends häufig vorn. Doch im Sommer zieht ein Schlagerstar wochenlang vorbei. Das steckt genau dahinter.

hervorgeht, lag der Sänger vom 26. Juli bis zum 23. August beim Suchinteresse vor seiner Kollegin, und das sogar ganze vier Wochen lang. Der Zeitraum passt genau zur Kaisermania in Dresden.

Am 31. Juli und 1. August sowie am 7. und 8. August strömten Tausende Fans an die Elbe, um ihren gefeierten Star live zu erleben.

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Damit schaffte der Musiker über mehrere Wochen hinweg, was in diesem Jahr nur sehr wenigen Schlagerstars überhaupt kurzzeitig gelang: Er ließ SchlagerikoneDabei ist jedoch zu beachten, dass Google Trends keine absoluten Suchzahlen liefert. Stattdessen misst das Tool das relative Interesse innerhalb einer bestimmten Region und eines ausgewählten Zeitraums auf einer Skala von 0 bis 100. Die Werte zeigen demnach, wie stark nach den Namen im Verhältnis zu allen Suchanfragen gesucht wurde.jedoch die meistgesuchte Größe unter den verglichenen Schlagerstars.