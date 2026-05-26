Naomi Osaka trägt ein spektakuläres Outfit zum Erstrundensieg

Naomi Osaka trägt ein auffälliges Outfit zum Erstrundensieg gegen Laura Siegemund. Sie trägt eine Kombination aus einem bronzegroßen Kleid und einem schwarzen Rock, der bis zum Boden reicht. Das Kleid legt sie später ab, aber das übriggebliebene Tenniskleid ist ebenfalls ein Hingucker.

Es ist ein spektakuläres Outfit , das die Japanerin Naomi Osaka trägt, als sie ihren Erstrundensieg gegen die Stuttgarterin Laura Siegemund gewinnt. Sie trägt eine Kombination aus einem bronzegroßen Kleid und einem schwarzen Rock, der bis zum Boden reicht.

Das Kleid legt sie später ab, aber das übriggebliebene Tenniskleid ist ebenfalls ein Hingucker. Osaka sagt, dass sie sich für ihre Auftritte beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres einfallen lassen hat, um sich selbst auszudrücken. Einige Tennisspielerinnen, wie Aryna Sabalenka, loben ihren Auftritt und ihre Selbstausdruckskraft. Sie selbst betont, dass sie einen anderen Stil hat und eher klassische Kleidung trägt, aber sie würde sich eines Tages auch etwas Cooles einfallen lassen





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