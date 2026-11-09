NASA-Astronautenbewerbung: Deadline 3. Dezember für Mond- und Marsmissionen

Die NASA sucht neue Astronauten. Die Bewerbung endet am 3. Dezember. Kandidaten müssen einen Fitnesstest bestehen und Führungsqualitäten nachweisen für künftige Missionen zum Mond und Mars.

Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat eine neue Bewerbung sphase für angehende Astronauten eröffnet. Interessenten haben die Möglichkeit, ihre Unterlagen bis zum 3. Dezember einzureichen. Dies teilte die Behörde offiziell in einer Mitteilung mit. Der Aufruf richtet sich an alle, die den Traum verfolgen, im Weltraum zu arbeiten und an den nächsten großen Schritten der menschlichen Raumfahrt teilzuhaben.

Strenge Anforderungen an Bewerber und Auswahl

Neben der Einreichung der Dokumente müssen die Bewerber einen umfassenden Fitnesstest bestehen. Darüber hinaus gilt es, starke Führungsqualitäten nachzuweisen. Teamwork und Kommunikationsfähigkeiten sind weitere entscheidende Kriterien für die Auswahl. Nur wer diese Hürden überwindet, kommt in die engere Wahl. Die NASA betont, dass der typische Astronaut nicht existiert. Stattdessen sucht die Behörde nach individuellen Persönlichkeiten, die unter Druck aufblühen und Geschichte schreiben wollen.

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Visuelle Kampagne und Führungspersönlichkeiten

In einer auf der Plattform X veröffentlichten Kampagne der NASA sprechen mehrere Frauen und Männer in Astronautenkluft direkt zum Publikum. Sie laden potenzielle Kandidaten ein, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Die Botschaft ist eindeutig: Wer die genannten Anforderungen erfüllt, kann auf Flüge zum Mond oder vielleicht sogar zum Mars hoffen. Diese visuelle Strategie soll diverse Bewerbergruppen ansprechen und das breite Spektrum der benötigten Profile widerspiegeln.

Ziele der neuen Missionen und Training

Die ausgewählten Kandidaten werden künftig auf der Mondoberfläche leben und arbeiten. Ein zentrales Ziel ist die Entwicklung von Systemen und Operationen. Diese sollen eines Tages ganze Teams zum Mars bringen. NASA-Chef Jared Isaacman betonte die Bedeutung dieser Missionen für die Zukunft der Raumfahrt. Die Bewerber tragen dazu bei, die Technologien zu meistern, die für solche langfristigen Einsätze notwendig sind. Isaacman unterstrich, dass für diese Missionen spezifische Kompetenzen benötigt werden.

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Vergangene Bewerbungszyklen und Rekorde

Die aktuelle Runde folgt auf die letzte Bewerbungsrunde im Jahr 2024. Damals meldeten sich 8.000 Interessentinnen und Interessenten bei der Raumfahrtbehörde. Aus dieser Zahl wählte die NASA zehn Kandidaten aus. Diese Gruppe durchläuft derzeit ein rund zweijähriges Training. Die Zahlen zeigen das hohe Interesse an der Karriere im Weltraum, auch wenn der aktuelle Stand nicht den historischen Höchstwert erreicht.

Historische Vergleichswerte und statistische Einordnung

Die bisherige Rekordzahl an Bewerbungen datiert aus dem Jahr 2016. Damals meldeten sich mehr als 18.000 Bewerberinnen und Bewerber für die Programme der NASA. Dieser Meilenwert dient als Referenz für das aktuelle Interesse. Insgesamt hat die NASA in ihrer bisherigen Geschichte bislang rund eine bestimmte Anzahl von Astronauten ausgewählt. Die genauen historischen Gesamtzahlen wurden in der Mitteilung nicht spezifiziert, doch die Kontinuität der Rekrutierung unterstreicht die Langfristigkeit der Raumfahrtziele. Die aktuelle Deadline am 3. Dezember setzt nun den nächsten konkreten Meilenstein in diesem Prozess.